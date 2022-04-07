校慶鼓聲太吵...住戶投訴嗆要「帶菜刀」　二審逆轉判無罪主因曝

▲北市住戶投訴學校噪音，遭提告恐嚇，二審撤銷原判改無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台北報導

北市一名段姓住戶由於不滿附近國小舉行校慶時太吵，撥打1999市民專線投訴陳情，林姓女政風人員接聽，聲稱「若未反映改善，將親自前往學校並拿菜刀」，林女立即通報長官、學校處理，段男一審依恐嚇公眾罪，判2月，段不滿上訴，台灣高等法院逆轉判無罪。

判決指出，段姓住戶因不滿某國小於2020年11月12日舉行校慶活動製造噪音，撥打1999投訴，林姓女政風人員聽見男子表示「未改善將親自前往學校並拿菜刀」，立即報告政風室主任，並通報國小教務主任處理，以及報請警局加強巡邏，教務主任旋即通報校安系統處理。

段男否認恐嚇，稱只是要反映校慶預演鼓聲擾民，沒說過「拿菜刀」，之前多次打1999跟110投訴，警察也表示校長屢勸不聽，才去通報教育局，當下他僅說沒有通知校長改進的話，就去罵他一頓，「我當時是說用這種人帶學校太糟糕，她疑似聽成到學校帶菜刀。」

林姓女政風人員證述，段男的意思是希望她可以打電話跟學校反映，又說沒跟學校說的話，他就要親自去，並「帶著菜刀」，他只講說要帶著菜刀，沒有說要帶去做什麼，講完後，林女留下對方電話，並結束通話。

高院認為，段男因國小校慶噪音問題，以強烈語氣向林女反映要求改善，又留下連絡電話，供確認身分及聯絡用，如真有恐嚇之意，大可隱匿聯絡方式，避免遭查緝。縱使段男用字遣詞偏激，也屬個人意見表達、抒發不滿，難認有恐嚇公眾故意。因原審未予詳究，判決不合理，撤銷改判無罪。