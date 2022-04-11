20多歲妹圖書館抖腳也有事！他先碎唸再罵「就是賤」　下場慘了

▲女子在圖書館抖腳被念「男抖窮，女抖賤」，怒控對方妨害名譽。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

年約70的徐姓老翁去年發現有名妙齡女子，在圖書館的座位上抖動自己的腳步，徐翁念了1句「男抖窮，女抖賤」，女子覺得遭羞辱，向管理員投訴，徐翁辯稱自己只是自己小小聲講，但又在館內爭執時，開口辱罵女子「妳就是賤」，台北地檢署調查後，11日依公然侮辱罪嫌起訴徐翁。

家中長輩時常告誡坐著的時候不要抖腳，因動作不好看，也會讓人覺得個性輕浮、不穩重。不過英國《衛報》曾報導，有一連串的研究報告顯示，身體小動作比較多的人，可以避免久坐所帶來身體的危害；精神科醫師楊聰財也曾指出，抖腳可能原因有很多，除了無聊時的動作，也可能是原發性顫抖症，對某些人來說，適度抖腳可促進血液循環、提升專注力。

徐姓老翁是在2021年10月間，在台灣大學附近的台北市立圖書館分館中，看到隔壁桌的20多歲年輕女子在抖腳，徐翁看不下去，念了1句「男抖窮，女抖賤」，女子聽了心裡不舒服，請管理員協助處理，徐翁解釋自己從小就被師長這樣教導的，而且他只是對自己小小聲地講，不是在罵女子。

女子無法接受徐翁的解釋，徐翁忍不住再罵「妳就是賤」，最後2人因爭執聲太吵，雙雙被請出圖書館，女子到警局控告徐翁涉嫌妨害名譽，另外在館外還對她說「打死妳」涉嫌恐嚇，檢察官根據證人證詞，認定徐翁的確在館內罵女子賤，起訴公然侮辱罪嫌，至於館外恐嚇言論因沒有目擊者作證，處分不起訴。