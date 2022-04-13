　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

▲羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

▲羅智強桃北通勤第三天，由龜山區市議員牛煦庭(左)陪同。（圖／擷取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取國民黨提名參選2022桃園市長選戰的台北市議員羅智強，13日持續展開通勤的行程，由龜山區市議員牛煦庭陪同，一早自長庚醫院站搭936客車到圓山捷運站。羅智強說，他通勤桃北受到綠營的廣泛關注，笑他是傻蛋！但他認為，當一名親民的市長，首要走進人群，了解市民需求，才能提出優化桃園通勤環境的做法。

▲羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

羅智強也針對綠營朋友，嘲笑他11日第一天通勤時，在中壢區於中壢監理站和市議員梁為超搭公車到中壢火車站，是傻蛋作法提出說明。他說：第一天通勤時，梁為超告訴他中壢監理站到中壢火車站，走路就到了，但他這個傻蛋因還沒搭過桃園市的公車，自作主張，想體驗看看，就決定去搭公車，然後，就被笑是傻蛋了！

羅智強表示，桃園需要一個走進人群的市長、需要一個和上班族一起感受每日通勤辛苦的市長，只有了解市民的辛苦，才能真正的看見市民的需求，做出最有利於人民的政策。這些天來，感受到桃園許多跨縣市通勤的市民，每天要花近3小時在通勤的路上，扣除8小時睡眠，也就是一天有近五分之一的時間，花在交通上，這是何等的辛苦？

因此，他認為，落實居住正義、降低房價租金、繁榮在地，增加在地就業，這些都是減少或縮短通勤需求的努力方向，但這不會在短時間、百分之百的完成，通勤族辛勤的日常，仍需要一個有心的的親民市長，願意身體力行去感受，去完備城市公共運輸，去打造更好的通勤環境。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土744例再飆確診新高！全台海量足跡一次看
本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」　5QA看懂
「3縣市」都要類普篩了！　受檢對象一次看
鋒面雨彈將抵台！冷空氣襲「白天驟降8°C」
快訊／傳確診者足跡　台中文心秀泰閉館清消
快訊／張國煒重返長榮集團　將接任立榮航空董座
快訊／若全國每日本土數破千　侯友宜：新北不再公布足跡！
快訊／台中47確診足跡曝！　成吉思汗健身房中了
快訊／發生「規模4.1地震」！　最大震度3級
快訊／康橋小二生確診！　全年級停課「家長急接回」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

首座專責推廣臺語園區　桃園「八塊厝民俗藝術村」召募志工

攜手在地共創慢經濟　台東縣政綜合發展座談會起跑

「高雄都市之肺」壽山挨批路況不佳　趙天麟爭取2875萬經費改善

桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售　優先引進六大產業

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

屏東阿北家中跌倒兒不敢移動　警協助緊急就醫

林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉　南警開罰

鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

首座專責推廣臺語園區　桃園「八塊厝民俗藝術村」召募志工

攜手在地共創慢經濟　台東縣政綜合發展座談會起跑

「高雄都市之肺」壽山挨批路況不佳　趙天麟爭取2875萬經費改善

桃園航空城優先產專區4／22公告土地標售　優先引進六大產業

綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

銀髮勞動力線上論壇　邀請企業分享青銀共學經驗

提升偏鄉醫療　成功鎮衛生所遷建工程動土

屏東阿北家中跌倒兒不敢移動　警協助緊急就醫

林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉　南警開罰

鳳梨奉你　黃偉哲推薦全台最好吃的鳳梨

一眼愛上收容所汪！暖爸一早「置板凳」門口紮營　如願領養命定狗

美國人權報告反映在台移工遭不當剝削　勞動部出面回應

全球「斷鏈」恐比去年還慘！專家曝最終結局：實在令人擔憂

建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

不斷更新／10首長自訂標準不跟進　全國各縣市停課標準一次看

虎斑貓一早「大字躺床」曬肚皮　超爽喵生看傻媽：不想努力了

伊拉克阿公超威！103歲「3度結婚」　甜娶37歲嫩妻：想生更多小孩

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

首座專責推廣臺語園區　桃園「八塊厝民俗藝術村」召募志工

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

地方熱門新聞

即／雲林縣開第一槍　不跟進中央新停課標準

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

台中新增24處足跡　七期金礦928、高檔義料

阿妹演唱會又+1　台中男遭突破感染

彰化二基醫院傳醫護確診　千人PCR採檢

疫情持續擴大　花蓮緊急啟動3快篩站

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

國小同學再聚首　備關東煮供大甲媽香客免費吃

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲

大觀音亭暨祀典興濟宮新董事就職

警監聯手取締改裝車緝獲通緝犯1名

林宜瑾子弟兵朱正軒坐機車未戴安全帽被檢舉

南市再獲營建署前瞻計畫補助6億元

更多熱門

相關新聞

2022國民黨桃園市長選戰　黃國園表明立場

2022國民黨桃園市長選戰　黃國園表明立場

2022桃園市長選戰，國民黨內部針對提名人選，出現「反空降」參選爭議不休之際，黃國園黨部13日召開記者會，說明立場。主委蔡忠誠表示，桃園是國都，在2022選舉是六都的重中之重，民進黨在桃園執政已8年，然由去年公投得票數據顯示，藍營獲支持度高，但唯有提名最強的參選人，同時採「陸、空戰」合體，才能贏回桃園。

自曝曾動念離開藍營　羅智強認：國民黨重返執政就是退黨時刻

自曝曾動念離開藍營　羅智強認：國民黨重返執政就是退黨時刻

桃園市長要選到底！　羅智強：正在找房、買到就遷戶籍

桃園市長要選到底！　羅智強：正在找房、買到就遷戶籍

羅智強1舉稱要體會通勤辛苦　他譏：中壢人不會這樣

羅智強1舉稱要體會通勤辛苦　他譏：中壢人不會這樣

「強哥魅力贏過鄭文燦跟綠營人選」　白喬茵挺羅智強：沒有輸的理由！

「強哥魅力贏過鄭文燦跟綠營人選」　白喬茵挺羅智強：沒有輸的理由！

關鍵字：

2022桃園市長選戰羅智強桃北通勤牛煦庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面