綠營譏是傻蛋！　羅智強桃北通勤自勉「當一名親民市長」

▲羅智強桃北通勤第三天，由龜山區市議員牛煦庭(左)陪同。（圖／擷取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取國民黨提名參選2022桃園市長選戰的台北市議員羅智強，13日持續展開通勤的行程，由龜山區市議員牛煦庭陪同，一早自長庚醫院站搭936客車到圓山捷運站。羅智強說，他通勤桃北受到綠營的廣泛關注，笑他是傻蛋！但他認為，當一名親民的市長，首要走進人群，了解市民需求，才能提出優化桃園通勤環境的做法。

羅智強也針對綠營朋友，嘲笑他11日第一天通勤時，在中壢區於中壢監理站和市議員梁為超搭公車到中壢火車站，是傻蛋作法提出說明。他說：第一天通勤時，梁為超告訴他中壢監理站到中壢火車站，走路就到了，但他這個傻蛋因還沒搭過桃園市的公車，自作主張，想體驗看看，就決定去搭公車，然後，就被笑是傻蛋了！

羅智強表示，桃園需要一個走進人群的市長、需要一個和上班族一起感受每日通勤辛苦的市長，只有了解市民的辛苦，才能真正的看見市民的需求，做出最有利於人民的政策。這些天來，感受到桃園許多跨縣市通勤的市民，每天要花近3小時在通勤的路上，扣除8小時睡眠，也就是一天有近五分之一的時間，花在交通上，這是何等的辛苦？

因此，他認為，落實居住正義、降低房價租金、繁榮在地，增加在地就業，這些都是減少或縮短通勤需求的努力方向，但這不會在短時間、百分之百的完成，通勤族辛勤的日常，仍需要一個有心的的親民市長，願意身體力行去感受，去完備城市公共運輸，去打造更好的通勤環境。