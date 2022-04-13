侯友宜不回答是否連任「其中必有緣故」　林錫耀：觀望可直攻2024

▲民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

面對2022年底地方選戰，民進黨秘書長林錫耀13日接受媒體訪問時指出，在野黨提名作業節奏整個慢下來，而新北市長侯友宜不願認真、坦承、直接回答是否要連任，「其中必有緣故」，不直接回答就是心裡另有盤算，「他可能一直觀望，可以直攻2024」。

林錫耀在中常會後接受媒體訪問時，被記者問及，最近外傳侯友宜一直不願正面回應是否爭取2022年新北市長連任，有意推出副市長劉和然參選，自己則提前佈局2024一事。林錫耀說，各種可能性都有設想在內，侯友宜到現在不願意認真、坦承、直接回答這問題，到底會不會參選連任，「這其中必有緣故」。

林錫耀表示，這有什麼好拖拖拉拉（指表態爭取新北市長連任），講白話就好，一定是很坦率一句，但侯友宜到現在不直接回答這問題，就是心理另有盤算。

「我也不是他，我也不能替他講什麼，但就容易產生揣測。」林錫耀說，所以外界的揣測不是沒有道理，侯友宜可能觀望一陣，可以直攻2024，那他的替代人選地方也有傳聞，會不會這樣做他也不知道，但這就要去問侯友宜了。

至於民進黨在新北市的佈局，林錫耀說，民進黨有設想，但就等侯友宜做決定後，再來做因應。