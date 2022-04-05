人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」　瞎掰做臉男稱幽會法官判賠20萬元

▲已婚何姓女護理師與人夫上旅館開房間，離去時當場被男方妻子堵住，何女被告要求賠償60萬元，台南地院法官審理後判何女賠20萬元。（圖／示意圖，與本案無關，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

已婚何姓女護理師與人夫上旅館開房間，離去時當場被男方妻子堵住，何女被告要求賠償60萬元，何女辯是僅為男方做臉、未發生性關係，但法院審理時男方作證與何女有到汽車旅館約會，有男女朋友交往關係及發生過性行為，交往時間約1年以上，台南地院法官判何女要賠20萬元給元配。

元配提告表示，她與丈夫在2007年結婚、育有子女，何女任職診所護理工作、也是有夫之婦，何與阿雄是臉書朋友，她在2021年1月發現何女與其丈夫的LINE對話有曖昧言語，驚覺兩人疑有婚外情。

元配察覺2021年3月25日下午，丈夫開車搭載何女到一家汽車旅館，在兩人欲離開時被她當場攔下，何女下車離去。她質問丈夫，丈夫坦承出軌約有兩年，每次都以工作外出為藉口，私下跟何女到摩鐵幽會。元配怒稱指她勤儉持家，竟遭丈夫背叛，但考量子女及家庭圓滿，她隱忍未離婚，但要向何女侵權行為求償60萬元。

法官審理時，何女辯稱她平時僅以LINE與男方閒聊，男方得知她除在診所工作、也有做臉部美容，兩人才約2021年3月25日到汽車旅館，由她幫男方做臉，她並未與男方交往，也不知道對方是人夫，且告訴人與男方並未離婚，難認元配精神上受有巨大痛苦，及侵權賠償。

但原告丈夫到庭作證稱與何女有到汽車旅館約會，有男女朋友交往關係及發生過性行為，交往時間約1年以上；另，兩人LINE對話有，有：「早安、親愛的、天氣冷還是要多注意保暖；好的好的、真好睡的天；真的、這種天氣窩在被窩裏和妳抱在一起最好；真的」、「我們這個月還能見面嗎、1/29週五那天可以嗎；應該可以、我會想辦法」、「愛你；我也愛妳」等對話內容。一審法官認為這足可證何女知情男方是人夫且雙方有情侶交往關係，係侵害小芳的配偶權，判何女要賠20萬元給元配，本案可上訴。