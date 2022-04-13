全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

▲本土疫情大爆發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增744本土病例，另增189例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到933例。其中，本土744例分布19縣市，當中以新北市264例最多，接著是台北市141例、桃園市65例、基隆市56例。稍早，多個縣市紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（264例），台北市（141例），桃園市（65例），基隆市（56例），高雄市（50例），花蓮縣（48例），新竹縣及台中市（各23例），宜蘭縣及屏東縣（各14例），台南市（12例），新竹市（11例），彰化縣（7例），台東縣（4例），苗栗縣、嘉義市及嘉義縣（各3例），雲林縣（2例），南投縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

●台北市

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

●嘉義縣

●嘉義市

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

花蓮今（13）日新增49例確診，包括小加拿大美語補習班28人、慈濟醫院10人、疫調中7人、奧斯卡2人、外縣市感染2人，衛生局長朱家祥稍早開第一槍宣布，由於確診足跡太多，不再公布相關足跡圖，呼籲民眾要把所有地方視為熱區，保護自己。但不少網友指責，要求公開詳細足跡，縣長徐榛蔚在直播結束前改口說，記者會結束後會公布，稍晚《ETtoday新聞雲》再行更新。

●台東縣