　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

▲▼ 苗栗確診女攤販於新竹縣的足跡目前已完成清消 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲本土疫情大爆發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增744本土病例，另增189例境外移入，確診個案無新增死亡，累積單日病例來到933例。其中，本土744例分布19縣市，當中以新北市264例最多，接著是台北市141例、桃園市65例、基隆市56例。稍早，多個縣市紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（264例），台北市（141例），桃園市（65例），基隆市（56例），高雄市（50例），花蓮縣（48例），新竹縣及台中市（各23例），宜蘭縣及屏東縣（各14例），台南市（12例），新竹市（11例），彰化縣（7例），台東縣（4例），苗栗縣、嘉義市及嘉義縣（各3例），雲林縣（2例），南投縣（1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●基隆市

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆+55！45處足跡曝 85度C、捐血車、按摩店入列。（圖／基隆市政府提供）

●新北市

▲▼新北確診者足跡0413。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診者足跡0413。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診者足跡0413。（圖／新北市府提供）

▲▼新北確診者足跡0413。（圖／新北市府提供）

●台北市

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

▲▼北市府13日公布最新確診足跡。（圖／北市府提供）

●桃園市

▲▼0413桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

▲▼0413桃園足跡。（圖／桃園市政府提供）

●新竹縣

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

●新竹市

▲新竹市政府公布13日新增11例疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●苗栗縣

▲▼縣府也公布確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼縣府也公布確診者疫調足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

●台中市

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

▲台中47處確診足跡曝，成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館。（圖／市府提供）

●彰化縣

▲▼彰化縣召開防疫記者會，縣長王惠美說明確診案例並呼籲盡速施打第3劑，相關足診也完成清消。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣召開防疫記者會，縣長王惠美說明確診案例並呼籲盡速施打第3劑，相關足診也完成清消。（圖／彰化縣政府提供）

●南投縣

▲南投縣今新增一名女性確診個案（案29534）。（圖／南投縣政府提供）

●雲林縣

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣今確診＋1，另有外縣市確診者曾於10日涉足西螺鎮，與大甲媽遶境足跡重疊。（圖／記者蔡佩旻攝）

●嘉義縣

▲▼ 。（圖／翻攝自翁章梁 Weng Chang-Liang ）

▲▼ 。（圖／翻攝自翁章梁 Weng Chang-Liang ）

▲▼ 。（圖／翻攝自翁章梁 Weng Chang-Liang ）

●嘉義市

▲▼ 。（圖／翻攝自勇媽阿惠 - 黃敏惠 ）

●台南市

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

●高雄市

▼高雄0413足跡圖。（圖／高雄市政府）

▼高雄0413足跡突。（圖／高雄市政府）

▼高雄0413足跡突。（圖／高雄市政府）

▼高雄0413足跡突。（圖／高雄市政府）

▼高雄0413足跡突。（圖／高雄市政府）

●屏東縣

▲▼0413屏東。（圖／屏東縣府）

▲▼0413屏東。（圖／屏東縣府）

▲▼0413屏東。（圖／屏東縣府）

▲▼0413屏東。（圖／屏東縣府）

●宜蘭縣

▲▼0413宜蘭足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）

●花蓮縣

花蓮今（13）日新增49例確診，包括小加拿大美語補習班28人、慈濟醫院10人、疫調中7人、奧斯卡2人、外縣市感染2人，衛生局長朱家祥稍早開第一槍宣布，由於確診足跡太多，不再公布相關足跡圖，呼籲民眾要把所有地方視為熱區，保護自己。但不少網友指責，要求公開詳細足跡，縣長徐榛蔚在直播結束前改口說，記者會結束後會公布，稍晚《ETtoday新聞雲》再行更新。

●台東縣

▲台東今日確診3+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日確診3+1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土744例再飆確診新高！全台海量足跡一次看
本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」　5QA看懂
「3縣市」都要類普篩了！　受檢對象一次看
鋒面雨彈將抵台！冷空氣襲「白天驟降8°C」
快訊／傳確診者足跡　台中文心秀泰閉館清消
快訊／張國煒重返長榮集團　將接任立榮航空董座
快訊／若全國每日本土數破千　侯友宜：新北不再公布足跡！
快訊／台中47確診足跡曝！　成吉思汗健身房中了
快訊／發生「規模4.1地震」！　最大震度3級
快訊／康橋小二生確診！　全年級停課「家長急接回」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

不斷更新／10首長自訂標準不跟進　全國各縣市停課標準一次看

二航廈行李分揀控制室完工　全方位守護旅客行李

本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」確診翻倍　5QA看懂魔王株

不斷更新／全台18縣市282校停課　7校依「鬆綁新規定」僅1班停課

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒神吐1句！醫秒笑噴

快訊／北市延平國小1學生確診　同班29學生停課至4／25

快訊／傳確診者足跡　台中文心秀泰下午4點閉館清消

狂徵「50位婚禮打包員」報復親戚！他冷笑：讓他們尷尬　酬勞曝光

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

黑色奶汪山路中間無助逗留　一聽呼喊嚶嚶討抱喜被收編

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

不斷更新／10首長自訂標準不跟進　全國各縣市停課標準一次看

二航廈行李分揀控制室完工　全方位守護旅客行李

本土飆744！專家揭「Omicron恐怖3特性」確診翻倍　5QA看懂魔王株

不斷更新／全台18縣市282校停課　7校依「鬆綁新規定」僅1班停課

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒神吐1句！醫秒笑噴

快訊／北市延平國小1學生確診　同班29學生停課至4／25

快訊／傳確診者足跡　台中文心秀泰下午4點閉館清消

狂徵「50位婚禮打包員」報復親戚！他冷笑：讓他們尷尬　酬勞曝光

一眼愛上收容所汪！暖爸一早「置板凳」門口紮營　如願領養命定狗

美國人權報告反映在台移工遭不當剝削　勞動部出面回應

全球「斷鏈」恐比去年還慘！專家曝最終結局：實在令人擔憂

建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

全台海量確診足跡一次看　禮服店、小吃部「娛樂圈燒不停」

不斷更新／10首長自訂標準不跟進　全國各縣市停課標準一次看

虎斑貓一早「大字躺床」曬肚皮　超爽喵生看傻媽：不想努力了

伊拉克阿公超威！103歲「3度結婚」　甜娶37歲嫩妻：想生更多小孩

快訊／高雄2警確診...近40人等待篩檢結果　派出所業務幾乎停擺

首座專責推廣臺語園區　桃園「八塊厝民俗藝術村」召募志工

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

PLG「口罩長髮妹」神到了！　48分鐘被拍10分鐘超清晰

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

即／高雄42處確診足跡曝：漢神2館、健身工廠、老四川

手機突跳通知「安裝社交距離APP」　安卓人狂+1

即將／台中+23　大雅扳手工廠3移工確診

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

更多熱門

相關新聞

發燒急診病患驗出陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

發燒急診病患驗出陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

醫護險中招！高雄市聯合醫院11日晚間8點多接獲一名發燒患者，該名患者自訴9日曾檢驗快篩陰性，醫師建議再做一次PCR，檢驗結果卻是陽性，隨即按照感染管制動線將病人隔離，並後續安排於專責病房接受住院治療，而當班的11名醫護也被匡列採檢，檢驗結果均為陰性。

即／高雄2警確診　派出所業務幾乎停擺

即／高雄2警確診　派出所業務幾乎停擺

即／傳確診者足跡　台中文心秀泰下午閉館清消

即／傳確診者足跡　台中文心秀泰下午閉館清消

台中47處足跡曝　成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館

台中47處足跡曝　成吉思汗健身房、歌劇院、奢華SPA館

即／康橋林口校區小二生確診　全年級停課2天

即／康橋林口校區小二生確診　全年級停課2天

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫調足跡確診懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂飆744例！超越去年三級「再創新高」

國防部上校科長營區昏倒不治！享年46歲

獨／大爆單！和泰產險「確診賠8萬」防疫保單　5／1下架

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

快訊／金曲女星驚爆「早已離婚15年」！

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

1人要顧28病床出人命　她腰掛欄杆離奇亡

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

廖老大「億元豪宅曝光」！「地下室1物」郭董家也有

快訊／新北最新足跡　春水堂、星巴克、家樂福、好市多、3間KTV

威力彩連16槓！明飆7.2億　4星座中了就退休

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

本土暴增744例「分佈19縣市」　新北+264最多

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面