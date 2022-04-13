建議發燒急診病患做PCR…一驗陽性　高雄聯醫11醫護遭匡列採檢

▲高雄市聯合醫院。（圖／翻攝自／Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

醫護險中招！高雄市聯合醫院11日晚間8點多接獲一名發燒患者，該名患者自訴9日曾檢驗快篩陰性，醫師建議再做一次PCR，檢驗結果卻是陽性，隨即按照感染管制動線將病人隔離，並後續安排於專責病房接受住院治療，而當班的11名醫護也被匡列採檢，檢驗結果均為陰性。

院方表示，4月11日晚間8時許，病人因發燒症狀至本院急診就醫，並主訴4月9日曾於本院抗原快篩陰性，經醫師診視後建議再做一次抗原快篩及核酸PCR檢測。採檢後即帶病人至X光室進行後續檢查。嗣後接到檢驗科通知其快篩結果為陽性後，隨即按照感染管制動線將病人隔離，並後續安排於專責病房接受住院治療。

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院方指出，當日晚間急診主要接觸者有1名醫師、1名護理師及1名放射師，基於風險考量，本院採高規格預防措施，將現場11名工作人員全數進行核酸PCR採檢，結果均為陰性，現進行居家隔離中。急診現場區域、X光室、公共空間及走道立即進行清消；現場環境核酸PCR採樣亦全數為陰性。本院將持續針對當日工作人員及環境進行追蹤採檢，確保醫療及病人就醫安全。

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