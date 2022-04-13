偷看密碼！12歲孫狂刷百萬「買到戶頭剩5元」　養老金全沒阿公哭了

▲孫子花光阿公百萬養老金。（圖／翻攝自微博／大參考）

圖文／CTWANT

大陸河南省鞏義市一名12歲小祥（化名）日前跟阿公出去吃飯，結果得知了阿公的支付密碼，之後居然在網路上狂買東西，把阿公戶頭裡23萬人民幣（約新台幣105萬元）養老金，花到剩不到5元。阿公哽咽，「心疼，心太疼了。」

根據陸媒《九派新聞》報導，小祥母親氣炸表示，一回家看到家裡一堆大大小小的箱子瞬間傻眼，快遞箱裡有玩具、氣炸鍋、夾板等，還有好幾箱是盲盒，不知道裡面裝了什麼東西，這些全是兒子拿阿公戶頭裡的錢網購的。

▲包裹一大堆。（圖／翻攝自微博／大參考）

小祥透露，去年9月跟阿公去吃飯，意外得知阿公的支付密碼，之後看到什麼想買就買，「我買了筆記型電腦、蘋果手錶、華為的VR眼鏡等。」他為了不被家人發現，還把東西存放在快遞站，直到家長發現戶頭剩不到5元去查，才得知一切。

檢視紀錄，小祥共買了61件商品，除了筆電、手錶，甚至還買「卡丁車」，但現在不知道車子的下落。家人循線追查，發現小祥都跟某個直播主買東西。對此直播主表示，對小祥有印象，是單場消費破3萬人民幣（約新台幣13.7萬）的一個大哥。

▲阿公眼眶都紅了。（圖／翻攝自微博／大參考）

養老的錢被孫子花光，小祥阿公眼眶紅了，「心疼的，不是心疼（孫子），是心太疼，現在的狀態處於晚上、白天都不知道，腦子已昏。」目前家人已透過平台聯繫商家退貨退款，希望可以把傷害降到最低。

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