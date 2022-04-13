本土暴增744例「創史上新高」！分佈19縣市　新北+264最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增744例本土病例，比昨日公布的551例，一口氣增加近200例，個案分佈19縣市，其中以新北264最多，其次分別為台北141例、桃園65例、基隆56例、高雄50例。指揮官陳時中曾表示，月底本土病例恐破千例，但依照疫情發展，破千例日期可能再提前。

在今日以前，本土疫情高峰為去年5月22日單日新增721例，但有400例本土個案為校正回歸個案。今年4月起隨著Omicron快速傳播，本土病例也逐日增加，不到半個月已經來到單日逾700例，創下史上新高。

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指揮中心表示，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。個案分佈為新北市(264例)，臺北市(141例)，桃園市(65例)，基隆市(56例)，高雄市(50例)，花蓮縣(48例)，新竹縣及臺中市(各23例)，宜蘭縣及屏東縣(各14例)，臺南市(12例)，新竹市(11例)，彰化縣(7例)，臺東縣(4例)，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣(各3例)，雲林縣(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

截至目前國內累計7,495,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,466,086例排除)，其中29,593例確診，分別為9,266例境外移入，20,273本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例(原為5例本土、1例境外移入病例，經疫調後為陰性或重複個案，改列空號)，累計188例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。