三立前甜心主播被恐嚇！幕後主謀竟是同事　名嘴衰被牽連丟節目

圖、文／CTWANT

三立新聞台有甜心主播之稱的楊琇晶（已離職），3年前因為接到莫名電子郵件、電話恐嚇，心生畏懼，連搬了好多次家，最後檢警查出是楊女的同事王克殷找來國中同窗李柏璁共同犯案。本刊循線找到李男的楊姓友人，他爆料指出，李男為幫王男頂罪，不但扛起30萬元律師費債務、將來的民事賠償，未來還須服4個月徒刑，但王男卻斷尾求生，對李男無情切割，讓他氣得跳出來揭露此案的內幕。

▲李男的楊姓友人出面控訴，李男替王男頂罪，最後不但身背債務，未來還可能入監服刑，但王男卻無情切割。（圖／CTWANT提供，下同）

本月8日下午4時許，楊男講起當年恐嚇案真相時語氣滿是氣憤，並頻頻為李男抱不平。「當時就是王克殷要李柏璁去做的，我們看到判決書都傻眼，我覺得有必要公諸於世，同時也還楊主播一個真相。」

「柏璁並不認識楊主播，同時也沒有見過面，一個電信公司員工，怎麼會認識電視台主播？」楊男說，據了解，李男和王男為國中同窗，兩人感情一直都不錯，而王男也常對李男吐苦水。

而自2019年3月起，王男為了給楊女一個教訓，陸續要求李男寄出寫著證嚴法師靜思語內容的電子郵件給楊女，之後還要李男打電話恐嚇楊女。「柏璁接到王克殷要求後，用公共電話打給楊琇晶，雖然都沒出聲，但好死不死，這支公共電話已經好幾個月沒人打，就打了這一通，所以柏璁很快就被抓到了。」楊男表示。

本刊調查，李男在警詢時，起初供稱自己是受王男指使，但事後又翻供，除了刪除與王男的對話紀錄外，更改口稱，自己因為喜歡楊女的主持風格，不忍心她被網路酸民謾罵，因此傳靜思語鼓勵她。

李男為了讓王克殷脫身可說費盡心思，但王男不但在法院審理過程中，稱自己從未提供楊女email、電話給李男企圖切割，而事件起因本就是因為王男的不甘心，王男還曾允諾會處理李男官司以及相關的費用，但事到如今，李男不但自背30多萬元的律師費及4個月徒刑，王男卻出爾反爾。

▲王男傳給李男跟拍楊女的照片，並要他寄email、打電話恐嚇楊女。

「柏璁現在不但要背債務，未來還可能進去關，王克殷也沒有要幫忙處理，他（李柏璁）現在都快崩潰了，柏璁是做了錯事要負責任，但王克殷也要獲得應有的懲罰，他是主犯，而柏璁只是從犯。」楊男說。

然而這起恐嚇案，同時也延燒到 一位名嘴「砲哥」 的身上。砲哥表示，「這件事情真的是有夠倒楣，當時王克殷是三立新聞網的節目製作人，當時我跟他只是節目上的配合關係，有一天王克殷突然跑來問我有沒有認識的律師，希望我幫他介紹，讓他朋友去諮詢，後來這位楊主播知道了造成誤會，最後我連三立新聞的節目也都丟了。「 整件事情跟我根本一點關係也沒有！」如果真相可以大白，司法也該給犯錯者一些懲罰。

雖然王男於台北地院審理時，其委任律師表示目前恐嚇的相關證據，都來自於李男的自白，而且共同被告自白，並不能作為有罪判決的唯一證據，並沒有本案積極證據的證明，因此法官應該諭知王男無罪，但如今王男自白影片流出，真相已不辯自明。

對此，本刊致電王克殷，他表示自己並未指使李男恐嚇，並稱此事要由律師回應，但卻未提供任何律師的聯絡資訊隨即掛上電話，本刊再傳簡訊詢問他對判決的看法，但截稿前並未獲得近一步回應。至於受害人楊琇晶則表示「一切交由司法判決」。

▲名嘴砲哥表示，如今真相就快水落石出，司法應該讓主嫌獲得應有的懲罰。

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