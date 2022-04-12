家長批停課標準太鬆！教育部：學校想更嚴格「可提報研商」

▲教育部長潘文忠今天公布停課標準鬆綁。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

COVID-19疫情升溫，教育部今天修正暫停全校實體課標準，由於12歲以下學童不能打疫苗，有家長質疑國小停課標準寬鬆。教育部回應，如學校想用更嚴格標準，可提報應變小組研商。

教育部長潘文忠今天在中央流行疫情指揮中心記者會宣布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準，以班級為原則，自明天起開始生效，已進行停課的學校，則按照原有程序進行。

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近日因為師生確診而停止到校、改採線上課程的學校班級快速增加，教育部因此調整暫停實體課程實施標準， 教育部主任秘書廖興國、高等教育司長朱俊彰、技職教育司長楊玉惠下午向媒體進一步說明。

廖興國指出，高中以下學校班級比較像同住家人的型態，因此確診個案就讀班級的學生均列為「密切接觸者」並進行居家隔離，班級於居隔期間暫停實體課10天，直到居隔期滿且全數採檢陰性，才會恢復實體課。

如果確診學生有跑班上課或參加社團等活動，廖興國提到，確診者校內足跡的接觸者將暫停實體課1至3天並進行自我健康監測；經由疫調被匡列為密切接觸者，則需居隔10天並採檢，未被匡列者可恢復實體課程和活動。

根據教育部最新規定，高中以下學校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。由於12歲以下學童未能接種COVID-19疫苗，不少家長湧入教育部臉書留言，質疑國小停課標準太寬鬆。

廖興國提到，學校可從1/3以上班級或10班以上的條件擇一，例如班級數較多的學校，只要10班以上暫停實體課10天，就可全校暫停實體課，班級數較少的學校，達1/3以上班級暫停實體課10天，就可全校暫停實體課。

大專部分，朱俊彰說明，確診者校內足跡的接觸者將暫停實體課1至3天並進行自我健康監測，如有學生確診，該生修的課程或參與的社團成員都先暫停實體課1至3天，疫調後被列為密切接觸者則需居隔和篩檢，學校1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，該校可實施全校暫停實體課程。

楊玉惠舉例，A校有6系，每系有4個年級，每個年級2班，全校合計48班，當有學生確診或被列為密切接觸者需居隔10天時，該班級就被視為符合暫停實體課10天的條件，該校超過16班符合條件，全校就可實體停課。

廖興國提到，教育部也成立「暫停實體課程實施應變小組」，協助學校和各縣市處理相關疑義，學校如果想用較嚴格或有別於教育部標準的作法停課，也可提報教育部應變小組研商。