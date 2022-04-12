普丁宣布：俄羅斯重啟「登月計畫」　研發太空核能技術

▲2022年3月18日，俄羅斯聯盟號MS-21太空船從拜科努爾發射場（Baikonur Cosmodrome）啟程前往國際太空站。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁12日宣布，儘管外界施加龐大壓力，該國仍將重啟「月球計畫」（Lunar Programme）太空探索任務。他還表示，俄國在此領域擁有明顯優勢，有意持續努力研發下一代的太空運輸工具及太空核能技術。

《衛星通訊社》報導，在前蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）成為首位進入太空的人類61周年，普丁慎重宣布此事，他還強調，自己所說的就是「月球25號」（Luna-25 lander）登月任務。

「月球25號」為俄羅斯航太（Roscosmos）籌備的登月任務，預計今年8月22日發射，在月球正面南部極地區的博古斯瓦夫斯基環形山（Boguslavsky crater）登陸，把科學儀器帶至月球，包括用於採集土壤樣本，甚至配有鑽探設備的機械手臂。

普丁表示，「我們國家火箭及太空計畫的一代創造者，為我們留下重大科技基礎及價值，我們直到今天仍在敬仰。」他表示，未來俄國衛星系統的數量與品質將顯著提升，當局也將加強與白俄合作，讓白俄代表也被送入太空。