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草莓第一、起司第二！網友熱議的前十大司康口味出爐

▲司康。（圖／記者黃士原攝）

▲司康。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

司康作為英國最具代表性的傳統點心之一，相傳連皇室貴族都愛吃，而司康綿密不乾的口感，加上烘烤過後撲鼻而來的麵粉香氣，更是擄獲不少甜點控的心。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近六個月「司康」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的前十大司康口味網路聲量排行。

Social Lab社群實驗室觀察到網友熱議的司康口味當中，發現「草莓」口味奪取聲量冠軍。每年冬天草莓季的到來，店家們便紛紛推出限定款「草莓司康」，成功吸引不少人前往朝聖，吃過的網友也留下好評如「草莓香氣十足」、「每一口都要吃到草莓果粒」等，且推薦「草莓」與「卡士達醬」是絕佳搭配，可以為司康提升口感層次，同樣身為草莓控的你絕對不容錯過。

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▲top10最受歡迎司康口味網路聲量排。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲Top10最受歡迎司康口味網路聲量排。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而「起司」司康香味濃郁且奶香味誘人，成為不少人心中「最愛的鹹司康口味」，表示鹹甜鹹甜的滋味相較其他口味而言更不容易吃膩，位居聲量第二名；另一方面剛烤好出爐的司康呈現溫熱狀態，搭配英式凝固奶油也是熱門吃法之一，因此「奶油」也被網友稱為「司康最好的佐醬」、「奶油抹醬入口即化、滑順香醇」，而在購買司康的時候通常會同時附贈「奶油抹醬」與「果醬」，引起在討論區上「奶油先塗」和「果醬先塗」兩派網友的熱烈討論。

▲抹茶控很難抵擋的抹茶生乳司康，抹茶醬緩緩流出超誘人。（圖／IG@renanchung提供）

此外「巧克力」、「抹茶」和「焦糖」等口味做成「夾心司康」也深獲網友喜愛，不少網友表示喜歡吃到司康內層夾心「爆漿」的口感，如「一口咬下口腔內滿溢著濃濃的可可滋味」、「抹茶醬讓外酥內軟的司康提升另一種程度的層次感」等，適合偏好司康有夾心內餡的民眾。

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