從來不公開！他驚見女友存摺「每月都有人匯錢」質問遭回：那我哥

▲女友從來不公開跟原PO交往的事實。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若情侶穩定交往一段期間，應該會選擇介紹對方給身邊的親朋好友。但有位網友在《匿名公社》表示，交往期間女友從不公開，他甚至發現每月都有人匯錢給女友，但對方卻回「那我哥」。

原PO表示，跟女友交往的時候，曾經問過對方為什麼都不放彼此的合照在社群軟體上，也不讓原PO加好友，「結果她說因為不想讓家人知道」，不過讓原PO懷疑的不僅這件事，「她手機都鎖密碼就算了」，因為女友郵局存摺要換新，卻意外被他發現「每個月都有人匯一筆錢給女友」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO質問對方，卻遭回「那是我哥」，但原PO已經起了疑心，於是開始搜尋一些線索，試圖釐清女友怪異的地方，「最後我從她身邊朋友找到答案了」，原PO心碎說道，「原來我傻傻當了三個多月的小王」，甚至還跟女友的「正牌男友」深聊，原PO不願相信這件事，「我跟她睡在一起整整三個月多欸」。

但原PO更傻眼的是，事情被拆穿後，女友竟然完全不想解釋，「她就直接說要分手」，讓原PO相當難過，「我搞不懂她的心態」。貼文一出，網友們紛紛回應，「我也遇過類似的情況，她後來還把我的生活搞得一團糟」，「她不值得你自己折磨自己」，「不要再傻了，你值得擁有最好的」，「不值得難過～會有真命天女的」。