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上海多名居委會書記請辭！封城最操第一線「慘成居民出氣包」

▲▼封城慘成居民出氣包！上海多名居委會書記請辭。（圖／翻攝微博）

▲上海一名居委會書記的請辭信。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城期間爆發大量民怨，第一線的社區居委會（社區居民委員會）成為民眾的出氣包，卻又難以獲得上層的支援，許多居委會書記不堪壓力，相繼遞出辭呈，甚至還傳出整個居委會集體請辭的情況。

網路上流傳多封上海居委會書記的辭職信，包含昌里花園居民區黨總支部書記吳穎川、黃浦區五里橋街道海悅居民區黨總支書記馬勝燁等。

▼居委會書記馬勝燁。（圖／翻攝微博）

▲▼封城慘成居民出氣包！上海多名居委會書記請辭。（圖／翻攝微博）

其中一封辭職信中指出，上級幾乎沒提供支援，卻下了「一定要安撫好居民」的死命令，導致他們只能被罵得滿頭包，卻又無能為力，「太多太多我們基層最需要第一時間知道的，我們都不知道，面對上千戶居民的各種訴求，我們無力承擔與回答。」

也有辭職信直言，居民封控這麼久，除了發放了一次食材禮包，之後啥也沒有，面對居民的責問，他們根本不知如何回答，「我們3月中旬被召集起來住在居委，20多天不能洗澡，不能回家，不能看父母不能看孩子，每天睡個幾小時，什麼時候是個頭也都不知道！」

海悅居民區黨總支書記馬勝燁也在接受媒體採訪時表示，突然宣布封樓的那天，他被居民的質問訊息轟炸，包含「封樓了為什麼事先不告訴我們？」「你們居委怎麼可能不知道？」「我們現在怎麼活？」但事實是，一棟樓封不封、什麼時候要封，他知道的也不會比其他人早多少，「但只要有人問了，我一定要回答。」

▼上海一些區域早在3月中就被封控，居民準備的物資早已消耗殆盡。（圖／路透社）

▲▼上海封城。（圖／路透社）

隨著情況持續惡化，民怨也越來越多，馬勝燁也成為了居民的出氣包，收到各種批評，甚至是辱罵，還有人直接質疑他「怎麼有水平在這裡做書記」，令他相當難受，「我50多歲，被居民這樣講，肯定很難受。但回過頭來想，確實是有做得不夠的。」

不過，令馬勝燁意外的是，他發出請辭信後，竟有許多居民發訊息來慰留他，還有前幾天罵了他的人向他道歉，兩個小時之內，就出現了215條慰留、支持的留言，讓她相當感動，「居委會就像髒水桶，會盛放很多居民們的不良情緒，你只要把髒東西倒清爽，就好了，居民們來找你麻煩，多半是帶著情緒來的，有好事人家不會來找你。」

現在，馬勝燁已經決定留下，他強調，「放心，不管怎麼樣，我一定會堅持下來！我清楚知道，至少在疫情防控這段時間，在社區裡，我還是有作用的，居民還是需要我的。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

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