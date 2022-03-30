「中嘉數位」推廣媒體識讀前進中山女高



▲有線電視「中嘉數位」前進高中校園 推廣媒體識讀，董事長郭冠群(圖中)、政大傳播學院院長郭力昕(左2)以及中山女高校長吳麗卿(右2)共同於整體計畫首發學校中山女高宣布課程正式啟動。（圖／中嘉提供）



記者陳世昌／台北報導



有線電視「中嘉集團」攜手政治大學，首創針對高中學子推出媒體識讀微課程，30日由中嘉數位董事長郭冠群、政大傳播學院院長郭力昕以及中山女高校長吳麗卿於中山女高宣布課程正式啟動。郭冠群表示，今年起與政大開展為期3年的推廣計畫，未來希望可以推動到各地，讓媒體識讀教育向下扎根。



此外，中嘉更向有志成為公民記者的國民招手，邀請大家用鏡頭記錄在地的自然生態、宗教人文藝術與在地特色，入選影片可獲最高2萬元獎金，即日起至12/15止，不限個人或團隊報名，各年齡皆可參加，資料如下：







中嘉集團近年於基隆、雙北、桃園、台南、高雄等六大都會區遍地開花推動媒體識讀活動，參與對象擴及銀髮族、小學學童以及青年學子，2019年投入迄今金額高達3千萬元以上、辦理大小活動超過200場、累計總參與破萬人次。

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