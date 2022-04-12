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台南市道176線麻佳路段路平改善、拓寬菜寮橋工程　預計5月進場施作

▲台南市工務局編列1500萬元，今年針對麻豆區、佳里區主要聯絡道路麻佳路段進行路平改善，同時拓寬菜寮橋段道路解決彎道交通問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局編列1500萬元，今年針對麻豆區、佳里區主要聯絡道路麻佳路段進行路平改善，同時拓寬菜寮橋段道路解決彎道交通問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為達到台南市長黃偉哲「路平一條一條做下去」，以強化道路平坦舒適度的要求，工務局編列1500萬元，今年針對麻豆區、佳里區主要聯絡道路麻佳路段進行路平改善，同時拓寬菜寮橋段道路解決彎道交通問題，進而提升當地人文特色的觀光發展效能，預計今年12月完工。

工務局表示，佳里區周遭遊憩景點多，近年來在台南市政府大力推動之下，已有豐富而多元的觀光產業發展，特別是具有人文特色的藝文發展特區逐年增加；其中，距今已有3百多年歷史的佳里區子龍廟永昌宮，是少數主祀供奉常山趙子龍的廟宇，也是南部廟宇中主祭蜀漢五虎將中關羽（關帝廟）之外的另一位虎將廟宇，頗具觀光特色。

▲台南市工務局編列1500萬元，今年針對麻豆區、佳里區主要聯絡道路麻佳路段進行路平改善，同時拓寬菜寮橋段道路解決彎道交通問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次市道176線麻佳路段道路改善工程範圍，即以永昌宮為起點，至麻佳路三段與龍興路路口，改善道路長度為370公尺，車道寬度15~20公尺不等；另外，工務局考量市道176線菜寮橋處轉彎路段，近兩年因車速過快交通事故頻傳，經檢討為高速行駛車輛轉彎不易等問題造成。為解決道路交通問題，工務局決定依據「交通部公路路線設計規範」進行曲線改善調整路面高度，並配合路面高度拓寬既有橋面寬度，在既有橋面北面增設一橋寬4公尺、跨距15公尺T型橋梁，藉以增加行車過彎平的穩度。

工務局表示，「佳里區市道176線菜寮橋段拓寬工程」因施工範圍可能涉及臺灣中油天然氣管線，預計於4月中旬確認管線位置後檢討工程內容，如順利預計5月辦理開工，並考量汛期期間也可能影響橋梁工程施工，最慢預計在今年12月完成。

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