色狼新竹火車站襲臀！她從「落跑動線」揪通勤族　守2天抓到人

▲新竹火車站出現色狼襲臀，受害女2天後重返原處順利逮到人。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃資真／新竹報導

林姓男子於2019年12月上午8時許，在新竹火車站眼見一名女子（甲女）竟生色心尾隨在後，趁機撫摸其臀部後火速離開現場，甲女認為他還會在同處出現，2天後再到現場，果真遇上林男，立刻報警抓人。新竹地院依性騷擾罪判處林男2月，得易科罰金。

判決書提到，林男於2019年12月14日上午8時許，在105車次某車廂下車後，見甲女獨自步行，意圖性騷擾，在人群中加速跟在其身後，並尾隨走上第二月台階梯，過程中林男伸手由下至上撫摸臀部。

甲女認為不對勁，回頭查看，發現林男立刻迴避，並加速爬階梯上天橋往第三月台移動，但來不及阻攔。不堪受辱的甲女再度返回原處，終在天橋攔下林男，甲女質問他是否有碰觸自己的身體，林男僅回：「對不起」等語，甲女要求林男一同去警局，林男拒絕，雙方遂發生口角及肢體拉扯，但甲女擔心力氣不敵男生而作罷，離開現場後先報警提告。

事後甲女推測其林男的逃跑路線，應是通勤族，且固定搭105車次，因此在2天後的上午8時許，回到新竹火車站，果真逮到本人，立刻報警處理。

偵訊時林男否認性騷擾犯行，辯稱因當時人潮太多，急著上樓梯時沒注意自己的背包有撞到甲女，也不清楚是撞到哪裡。

新竹地院審理依證人、現場照片及監視錄影畫面，認定林男之性騷擾事實，且其犯後始終否認犯行，未取得甲女原諒或和解，未見悔意，考量無前科，量處林男2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。