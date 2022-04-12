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連3天本土破400　人流減少移動了！他揭「未來最好發展」

記者陳俊宏／綜合報導

11日新增439例本土，也是連3天破400例。對此，精神科醫師沈政男表示，接下來的全台疫情，他現在能想到的最好狀況，就是在疫調與隔離量能被超越前，把Rt值壓到接近1，希望大家不要放棄，繼續盡力圍堵。

沈政男在臉書說，連續3天都是400多例，代表疫情擴散動能被削減，目前的圍堵有效！依他計算，目前全台Rt值持續下降，已經降到2以下，原因有二，一是持續疫調與匡列，二是人流移動已有減少。

沈政男指出，台北新增100例，其中有65例屬不明感染源，比例仍高，台北目前社區篩檢陽性率為0.2%，比新北與基隆都低，但為什麼感染源不明案例比人家多？他的理論是人流移動比較大。

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▼11日新增439例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮官陳時中、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

沈政男提到，台北目前隔離5000多人，雖然量已經很大，還是應該繼續匡列，如果無法匡列到二、三輪，只匡列一輪仍有很大的幫助；如果沒房間可以隔離，至少要讓接觸者知道自己有染疫風險，並趕緊受檢或自行快篩。

沈政男表示，台北市長柯文哲秀出了各國染疫比例，其中日本是5%，而韓國將近30%，「請問，台灣要走哪一條路線？即使大家選擇與病毒共存，最終染疫率也有很大的範圍。」

沈政男認為，努力圍堵，是不是就能讓最終染疫率降到最低？而中重症與死亡人數，是不是也可以降到最低？至於圍堵的目標，就是讓Rt值趨近1，如果清零不可能，那麼至少努力壓到Rt值趨近1吧。

沈政男說，有沒有看到11日長程班機陽性率等於零？1、2個月後，東南亞入境也會如此，而如果境內疫情可以壓到那時候，是不是就不會大爆發，又能過正常生活？從頭到尾，他的解封理論就是如此。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男指出，新北新增145例，已是連續3天都是這樣的數字，代表Rt值已被有效壓低；事實上新北現在的Rt值已經與台北拉開了，你看他們有40例是台北相關，已成了最大單一新增來源。

沈政男寫道，現在雙北首長的看法是「新增一定會上升」，或許吧，但民眾看到新增上升，如果感到擔心，也可能自動減少社交與群聚，那麼新增就會趨緩，至少在過去6、7天，新北已經證明可以圍堵這波疫情；事實上，過去6、7天，新北每天發病人數都在100上下，當然未來新增持續上升，總有疫調與隔離量能被突破的一天，但現狀是美好的。

沈政男說，基隆與桃園的疫情大致持平，仍要注意感染源不明案例；現在比較令人擔心的是，中南部與花東的Rt值，無法與北北基桃顯著拉開，這代表即使疫情還沒大爆發，病毒仍有衝破縣市界線的能力，當然，這或許是因為雙北仍有疫調能力，未來還是可能拉開。

沈政男提到，中南部各縣市現在的狀況越來越相似，也就是都有少數不明感染源，連台中都出現了；花蓮新增22例，群聚樣貌跟先前台中婚宴那件一樣，都是從餐廳感染波及醫院，處理可說難上加難，然而，「先前經驗也告訴我們，繼續圍堵就會成功。」

沈政男表示，關於接下來的全台疫情，他現在能想到的最好狀況，就是在疫調與隔離量能被超越前，把Rt值壓到接近1，希望大家不要放棄，繼續盡力圍堵。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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