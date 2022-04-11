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電商下單隔日門市取貨！添好運、了凡外帶外送訂餐再享折扣

▲▼電商下單隔日門市取貨！添好運、了凡外帶外送訂餐享折扣。（圖／記者黃士原攝）

▲添好運、了凡電商下單隔日門市取貨。（圖／和億生活集團提供）

記者黃士原／台北報導

「和億生活集團」資源整合旗下電商hoyiiGO生活購、添好運及了凡20家實體門市，啟動「hoyiiGO生活購」當日電商下單，隔日門市取件服務，大幅度縮短消費者等待物流配送時間，線上訂跨店取更便利。

和億生活集團資源整合旗下資源，串聯實體門店、電商及共享物流資源，衝刺短鏈物流、減少碳排量，啟動「hoyiiGO生活購」當日電商下單，隔日可於全台20家添好運、了凡實體門店取件服務，有利於消費者，減少物流運費及取貨手續費用支出，同時實體門店兼負「前店後倉」功能，有效縮短門店進貨庫存到售出期間。

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▲▼電商下單隔日門市取貨！添好運、了凡外帶外送訂餐享折扣。（圖／和億生活集團提供）

▲「hoyiiGO生活購」啟動一鍵下單跨店取貨服務，自4月12日至4月18日推出「抗疫快閃」優惠活動，訂購指定冷凍冷藏商品優惠組，享85折優惠。（圖／和億生活集團提供）

「hoyiiGO生活購」啟動一鍵下單跨店取貨服務，自4月12日至4月18日推出「抗疫快閃」優惠活動，訂購指定冷凍冷藏商品優惠組，享85折優惠，到店取貨再加碼贈送添好運、了凡實體門店消費現金抵用券100元。抗疫快閃優惠組，數量有限售完為止。

▲▼電商下單隔日門市取貨！添好運、了凡外帶外送訂餐享折扣。（圖／和億生活集團提供）

▲「和億生活集團」旗下米其林星級餐廳「添好運」於7-ELEVEN門市繼推出廣受好評楊枝甘露、港式奶茶後，再推出招牌「添好運港式凍檸茶」。（圖／和億生活集團提供）

「港式奶茶」與「凍檸茶」最具代表性的港式飲品，「和億生活集團」旗下米其林星級餐廳「添好運」於7-ELEVEN門市繼推出廣受好評楊枝甘露、港式奶茶後，再推出招牌「添好運港式凍檸茶」搶占超商飲品市場，添好運港式凍檸茶選用阿薩姆大葉種紅茶，經特殊手法反覆撞茶，加上檸檬酸味與紅茶香氣層次分明，黃金酸甜比例順口好喝，即日起至4月19日前新品嚐鮮價32元優惠。

疫情反覆不定，「和億生活集團」旗下香港米其林一星港式點心「添好運」及新加坡「了凡」實體門市，除了加強門店清潔、消毒及人員各項防疫措施，祭出4月限時外帶優惠，實體門店點餐外帶享88折優惠，inline線上點餐門店親取外帶，早鳥最高享85折優惠，同時與外送平台foodpanda合作，添好運單筆消費滿額700元即享85折優惠，Pandapro會員最高折扣享8折優惠。

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