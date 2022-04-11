雞排妹這動作糗了！夜會保時捷男被直擊　IG「解謎」遭求償10萬

▲雞排妹鄭家純。（圖／千巡影世提供）

記者黃哲民／台北報導

「雞排妹」鄭家純去年夜會一名保時捷男，被《鏡週刊》跟拍後報導，雞排妹反過來從報導影片擷取圖片，裁切後上傳自己IG，加上對話框要粉絲「猜猜這一盒是什麼」，疑藉此為面膜品牌打廣告，因而遭《鏡週刊》提告索賠攝影著作財產權10萬元，雞排妹抗辯自己遭偷拍、屬於合理使用，法官認定她使用方式超過比例原則，判雞排妹須賠償1萬5000元，可上訴。

《鏡週刊》去年（2021年）7月間，以《新歡已有未婚妻》為題，報導跟拍雞排妹夜會保時捷男的系列圖文，隔天卻發現，雞排妹在個人IG上傳一張擷取自報導內容的影片截圖，只留下雞排妹個人背影和左手邊的旅行箱和上頭疊放的一個包包，加註對話框要粉絲「猜猜這一盒是什麼」。

原來圖片中的包包袋口露出一盒物品，雞排妹稍後PO文揭曉這是某個品牌的面膜，疑似藉此為商品打廣告。經營《鏡週刊》的精鏡傳媒公司認為自己擁有著作財產權的攝影照片，遭雞排妹擅自重製當成商業用途，提告要求雞排妹賠償10萬元並公開道歉。

雞排妹抗辯自己遭《鏡週刊》偷拍、肖像權受侵犯，她所用的新聞照片沒原創性，且僅從報導裡擷取一張圖片使用，還裁切剩下自己，比例很低，主要是分享個人穿搭與使用小物的心得，應屬合理使用範圍，加上許多媒體跟進報導，大家都知道這些圖像來自《鏡週刊》，不至於影響《鏡週刊》後續使用的經濟價值。

智慧財產及商業法院審理認定，本件新聞報導圖片仍有原創性，並非任何人用同樣攝影器材站在相同位置就能拍攝，雞排妹的五官容貌沒入鏡，照片呈現雞排妹與保時捷男在地下停車場手牽手的背影，沒侵犯肖像權。

法官指出，反而是雞排妹將新聞照片直接加上對話框，要粉絲猜測圖中紙盒是何物，之後又揭曉是某品牌面膜，形同打廣告，的確是商業用途，至於使用比例的計算方式，應以單張圖片使用範圍而定，雞排妹裁切掉右側的保時捷男，剩下自己身影，已使用單張圖片50%。

法官據此認定，雞排妹本案擷取新聞報導圖片不屬於合理使用範圍，更影響《鏡週刊》之後繼續使用這張圖片的經濟價值，雞排妹的抗辯顯然忽略著作財產權的特性，更沒註明圖片出處，判雞排妹應賠償1萬5000元，但不必公開道歉，可上訴。