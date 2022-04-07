涼麵闆娘「關店搬走了」！全裸激戰遭偷拍　網心疼力挺：絕對要搬





▲該間涼麵在當地小有名氣，老闆娘的美豔外型也是大家討論的重點之一。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

本站昨日報導《友人透過門縫一看…老闆娘跟男「店內全裸連結」被拍 警方出面了》，新北市三重區一間涼麵店老闆娘日前白天在店內跟一名男子全裸激戰，友人透過鐵門將過程拍下並外流到網路上，各大社群網友持續瘋傳，今（7）日有網友經過涼麵店，發現有人員在搬設備，似乎要另尋店址再出發。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出涼麵店的照片感嘆，「最近很紅的涼麵店，搬走了，吃不到好吃的涼麵了」。店門口停了一台貨車，上方載著冰箱、梯子，店裡也有工作人員在搬東西。

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消息曝光後，不少網友心疼，「改名換地方吧，老闆娘大概會覺得來消費的男生都看過偷拍」、「當然要搬走，被偷拍上傳還被瘋傳，三不五時還要被網友拿出來揶揄」、「這種會偷拍的朋友真的可以斷交兼求償了，有夠誇張」、「交友真的要謹慎」、「真心希望調侃的人，自己也被偷拍然後被上傳這樣的對待」、「本來開店開得好好的，就這樣被弄掉」。

▲友人透過鐵捲門拿起手機偷拍還外流。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據悉，涼麵店老闆娘身材火辣、長相清秀，曾多次被媒體採訪，也在網路上小有名氣，曾因被外送員示愛騷擾而登上社會新聞。原本在3月31日邀請友人到店內作客，友人抵達店門外，透過鐵捲門的投信口看到老闆娘正在跟一名男子在店內發生性關係，友人不動聲色，拿起手機將整個過程拍下。

但因為影像清楚拍下店名以及地址等資訊，老闆娘看到網路瘋傳的影片後，本月2日上午8點多跑去派出所對友人以及網友提告「妨礙秘密」。警方表示，目前已完成受理並經被害人指認犯嫌完畢，將儘速通知犯嫌到案說明。