雜工擁「魔術手技」專偷金戒指　變賣得手1.9萬直衝電玩店

▲41歲蕭姓男子前往台南市中西區西門路二段1家銀樓，以魔術手法行竊1只價值2萬多元金戒指。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

41歲蕭姓男子於4月9日從新營搭乘火車前來市區，於上午10時30分許前往西門路二段1家銀樓，以魔術手法行竊1只價值2萬多元金戒指，台南市警二分局調百支監視器，循線將他緝捕到案，以竊盜罪嫌送辦。

警方指出，蕭嫌以佯裝購買黃金戒指並挑選為由，先於手指試戴1枚金戒指，再趁店員拿出置放各款戒指之黃金飾盤供其挑選，且利用店員不注意之際，以幾近魔術之快速手法，勾取金飾盤內另一戒指戴於指上，再佯稱戒圍不合歸還店員1只戒指，實則手指尚暗藏金戒指1枚而行竊得逞離開。事後店員清點發現遭竊3錢重之金戒指1枚、損失新台幣21100元立即報警處理。

經第二分局海安派出所員警受理獲知後，動員警力全面調閱周邊近百支監視器，地毯接力式的釐清鎖定犯嫌之行進動線及衣著徵著，於10日員警前往其行蹤最後之出沒地區搜尋，也在員警鍥而不捨之努力下，於11時在海安路與府前路口發現蕭嫌蹤跡，立即實施盤檢帶回調查。

經查41歲的蕭嫌，係嘉義縣朴子人，以雜工維生，有竊盜、侵占素行，在警方提示相關影像等具體事證，發現蕭嫌9日竊得金戒後，立即步行前往1公里外另間銀樓，以1萬8900元之價格變賣金戒，並拿著不法所得前往電子遊戲場打玩電玩花用殆盡，其甫從電玩店出來即為警方發現盤檢，查獲時身上僅剩1千元現金，全案警方依竊盜罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

二分局表示，警方不排除蕭嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索均可與二分局偵查隊員警聯繫，聯絡電話：06-2139070。