未成年姊妹家中熟睡　淫狼爬冷氣窗進屋指侵！下場慘了

▲一對未成年姊妹深夜在家中熟睡，竟遭陌生男從冷氣窗口爬進屋內性侵猥褻，法院判刑8年6月。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／宜蘭報導

一名29歲李姓男子去年2月深夜，鎖定宜蘭一處民宅潛入行竊，他從2樓窗型冷氣機缺口處攀爬入屋，看見一對未成年姊妹在1樓熟睡，竟起色心對2姊妹以手指侵、猥褻得逞，宜蘭地院依侵入住宅強制性交罪、對未滿14歲女子犯侵入住宅強制猥褻罪，各重判7年及3年徒刑，合併應執行8年6個月。

2021年2月20日深夜時分，李男看一處民宅的2樓窗型冷氣口有機可趁，便悄悄攀爬鑽入屋內意圖行竊，但到了1樓和式臥房發現有一對姊妹正熟睡，竟忍不住伸手對姊姊撫摸胸部、身體各處，姊姊驚醒後連忙踢開反抗，但不敵李男力氣被指侵得逞，甚至還將狼爪伸向一旁的妹妹對她襲臀，妹妹年僅13歲、而姊姊也才17歲未成年，姊妹將事情告訴媽媽後，向警方報案逮人。

李男被捕後對犯行坦承不諱，姊妹倆對於事件描述與李所說也都相符。但李男律師提出，犯案過程只有2、3分鐘，屬接續行為，應視為同一行為較合理，但法官認為李男下手犯案時，先對姊姊行加重強制性交，又對妹妹加重強制猥褻、以滿足其私慾，犯意與侵犯對象都不同，應視為不同行為、分論各罰。

合議庭法官認為，李男明知2姊妹都為未成年，仍色慾薰心對她們猥褻、性侵，無視她們的反抗懼怕，造成姊妹倆的身心受創，依照侵入住宅強制性交罪判7年徒刑；對未滿14歲之女子犯侵入住宅強制猥褻罪，判3年徒刑，應執行有期徒刑8年6個月，仍可上訴。