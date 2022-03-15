　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

急性心肌梗塞 ！從119傳出心電圖到通血管　花蓮男42分鐘重生

▲▼在救護車上進行12導程心電圖檢查，上傳雲端緊急救護指導醫師，研判為心肌梗塞。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲▼在救護車上進行12導程心電圖檢查，上傳雲端緊急救護指導醫師，研判為心肌梗塞。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約60歲男性13日於工廠感到呼吸喘，胸悶胸痛且痛感直達背部，119立刻派出救護車8分鐘後到達現場，在救護車上進行12導程心電圖檢查，並立即將心電圖上傳雲端緊急救護指導醫師處，立即研判為心肌梗塞，同步通報醫院準備急救，途中透過接駁，給予病人雙抗血小板藥物急救。

救護車到達醫院時，急診室與心臟科早已做好急救準備，經家屬同意送入心導管室，打通血管安裝支架，從傳出心電圖到醫院花費42分，秒秒必爭，挽救寶貴生命。

▲▼在救護車上進行12導程心電圖檢查，上傳雲端緊急救護指導醫師，研判為心肌梗塞。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

緊急醫療指導醫師徐子恆表示，「在病人送到急診室之前，已經收到119傳來的12導程心電圖，這代表花蓮縣的緊急救護又邁向一個新的里程，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，可以縮短病人得到確切治療的時間，保障人民的健康。消防局與衛生醫療機構的充分合作與無縫接軌，才是人民之福」。

▲▼在救護車上進行12導程心電圖檢查，上傳雲端緊急救護指導醫師，研判為心肌梗塞。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

緊急救護醫師依心電圖判定為急性心肌梗塞。

花蓮縣消防局目前正在推動的12導程心電圖傳輸暨心肌梗塞分級送醫，主要針對20歲以上成人，12小時內有胸痛(悶)或者冒冷汗、喘、噁心嘔吐狀症者，經當事人同意，在現場進行12導程心電圖檢查並將資料立即傳輸到醫院急診室，促進早期診斷，以縮短病人症狀發生至打通血管的時間，減少併發症的發生。

消防局長林文瑞也再度呼籲民眾謹記口訣如果有心臟病史，12小時內出現胸悶痛、痛轉移、冒冷汗、喘不過等不適症狀時，請儘快撥打119求救。

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
小S親揭「媽媽大S破冰細節」！　姊姊反嘴她：妳也管太多了
桃機311大停電「元凶抓到了」！　2工人認盜剪電纜
「加拿大狙神」傳參戰20分鐘被炸死！　本人報平安了
快訊／台中女胸口中刀倒路旁　無生命跡象
快訊／台南工廠大火！　倉庫大量布料燃燒
台銀襄理盜客戶2000萬！升官卻失蹤　一查才知代誌大條
台中貴族幼兒園虐童逼吃嘔吐物　2恐怖教保員遭罰27萬創新高
iPhone口罩解鎖超快！　「這類人」更新完卻傻眼
獨／寒、暑假變長！　台大系統「每學期18週→16週」
空姐妻「帶潮男」陪血拚　曾國城火大揭身分
25歲女工程師販毒！　被逮與男友相擁痛哭5分鐘
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

26歲女酒駕被罰3萬沒繳清又神隱　書記官追到老家！母幫她繳清

債主拿電擊棒逼下跪還錢、騷擾女友人　他揮大草刀尋仇砍死人

桃機311大停電「元凶抓到了」！現場留油壓剪　2工人認盜剪電纜

吊車疑剎車失靈猛暴衝！號誌桿「歪腰」倒地　檳榔攤也中招

詐騙沒做功課！來電催繳手機欠費　聰明嬤報警：沒辦過門號

快訊／台中女胸口中刀無生命跡象！　緊急送醫搶救

快訊／台南山上區工廠也燒了！倉庫存大量布料　勇消射水灌救

台銀神鬼襄理盜客戶2000萬！升官調職卻失蹤　一查驚知代誌大條

不爽小隊長　員警竟賴他收賄欲訴諸媒體！還竄改車禍紀錄

台中貴族幼兒園集體虐童逼吃嘔吐物　開罰2恐怖教保員27萬創新高

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

26歲女酒駕被罰3萬沒繳清又神隱　書記官追到老家！母幫她繳清

債主拿電擊棒逼下跪還錢、騷擾女友人　他揮大草刀尋仇砍死人

桃機311大停電「元凶抓到了」！現場留油壓剪　2工人認盜剪電纜

吊車疑剎車失靈猛暴衝！號誌桿「歪腰」倒地　檳榔攤也中招

詐騙沒做功課！來電催繳手機欠費　聰明嬤報警：沒辦過門號

快訊／台中女胸口中刀無生命跡象！　緊急送醫搶救

快訊／台南山上區工廠也燒了！倉庫存大量布料　勇消射水灌救

台銀神鬼襄理盜客戶2000萬！升官調職卻失蹤　一查驚知代誌大條

不爽小隊長　員警竟賴他收賄欲訴諸媒體！還竄改車禍紀錄

台中貴族幼兒園集體虐童逼吃嘔吐物　開罰2恐怖教保員27萬創新高

中華電信永續發展債券掛牌　發行金額35億，票面利率0.69％

《犀利人妻》小三罹乳癌　醫師提醒年輕女性自我檢查、定期篩檢

正妹主播傳遭導播「強掀裙」　急出面澄清「我自願的！」

高雄機車停滿人行道！苦苓看不下去　交通局出手：會勘研議配套

「自己動手PAY　折價再優惠」自助加油再升級　搶先體驗更優惠

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒　S媽讚具俊曄很帥！

網路上痛罵普丁！　23歲辣模一個月後「慘成箱屍」男友伴屍3天

勞動部「產業新尖兵」助青年就業　躍升跨領域關鍵人才

26歲女酒駕被罰3萬沒繳清又神隱　書記官追到老家！母幫她繳清

iOS 15.4「5大新功能、14項重要更新」曝光！YTR實測讚：很值得

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

快訊／桃園燒不停！幼獅工業園區今又火警

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

孫道存被求償74.5億　孫芸芸3姊弟拋棄繼承

林森北男子胸口中刀　找人求救後倒地命危

即／富商爸現身學校　堅持接走女兒

快訊／林森北男遭利刃刺胸　送醫不治

人妻《RO》網交男友：只給你　沒見過面下場慘

快訊／國道1號五股「5車連環撞」

新桃發電機起火損失3億　北部電力恐挫咧等

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

電腦女工程師販毒　被逮與男友相擁痛哭5分鐘

楊梅家樂福倉儲大火現末日蕈狀雲　疑員工抽菸釀禍

即／台中女胸口中刀無生命跡象！緊急送醫搶救

更多熱門

相關新聞

男星拍MV踏入棺材「紅包放鞋底」

男星拍MV踏入棺材「紅包放鞋底」

新加坡男星Alfred孫英豪曾來台拍攝LINE TV自製BL劇《HIStory3-那一天》打開知名度，至今累計了30多萬粉絲。近期發行首支單曲Vampire《重生》，MV拍攝花3天才完成，總共以6個不同的造型呈現，還有多場孫英豪躺在棺材的鏡頭，媽媽得知後，堅持他必須把紅包放在鞋底才可踏入棺材，原本就不太迷信的他，為了讓母親安心只好乖乖聽話。

更生人阿凱　網路直播賣菜　

更生人阿凱　網路直播賣菜　

4種皺紋恐是心臟有狀況！抬頭紋「心肌梗塞機率高10倍」

4種皺紋恐是心臟有狀況！抬頭紋「心肌梗塞機率高10倍」

男就醫突休克　血管阻塞100%險喪命

男就醫突休克　血管阻塞100%險喪命

建議胸悶男去大醫院　名醫挨告過失致死

建議胸悶男去大醫院　名醫挨告過失致死

關鍵字：

急性心肌梗塞119心電圖通血管重生

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

深圳全市瘋搶菜「剩這兩樣沒人要」

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面