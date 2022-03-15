急性心肌梗塞 ！從119傳出心電圖到通血管　花蓮男42分鐘重生

▲▼在救護車上進行12導程心電圖檢查，上傳雲端緊急救護指導醫師，研判為心肌梗塞。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名年約60歲男性13日於工廠感到呼吸喘，胸悶胸痛且痛感直達背部，119立刻派出救護車8分鐘後到達現場，在救護車上進行12導程心電圖檢查，並立即將心電圖上傳雲端緊急救護指導醫師處，立即研判為心肌梗塞，同步通報醫院準備急救，途中透過接駁，給予病人雙抗血小板藥物急救。

救護車到達醫院時，急診室與心臟科早已做好急救準備，經家屬同意送入心導管室，打通血管安裝支架，從傳出心電圖到醫院花費42分，秒秒必爭，挽救寶貴生命。

緊急醫療指導醫師徐子恆表示，「在病人送到急診室之前，已經收到119傳來的12導程心電圖，這代表花蓮縣的緊急救護又邁向一個新的里程，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，可以縮短病人得到確切治療的時間，保障人民的健康。消防局與衛生醫療機構的充分合作與無縫接軌，才是人民之福」。

▲緊急救護醫師依心電圖判定為急性心肌梗塞。

花蓮縣消防局目前正在推動的12導程心電圖傳輸暨心肌梗塞分級送醫，主要針對20歲以上成人，12小時內有胸痛(悶)或者冒冷汗、喘、噁心嘔吐狀症者，經當事人同意，在現場進行12導程心電圖檢查並將資料立即傳輸到醫院急診室，促進早期診斷，以縮短病人症狀發生至打通血管的時間，減少併發症的發生。

消防局長林文瑞也再度呼籲民眾謹記口訣如果有心臟病史，12小時內出現胸悶痛、痛轉移、冒冷汗、喘不過等不適症狀時，請儘快撥打119求救。