觀光紓困預算剩千億？　觀光局澄清無此事

▲疫情期間，國內觀光產業待振興。資料照。（圖／台東縣政府提供）



文／中央社

媒體報導，行政院傾向延長嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例到年底，初步估算包括信保基金、交通部補助觀光業的經費等仍有1000億元左右。觀光局澄清並無千億元預算尚未執行完畢情事。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例6月底到期，媒體報導，行政院傾向延長到年底，初步估算包括信保基金、交通部補助觀光業的經費等仍有新台幣1000億元左右，目前請各部會仔細盤點。

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對此，交通部觀光局今天發出澄清稿表示，並無千億元特別預算尚未執行完畢情事。 觀光局表示，紓困及防治1.0至5.0方案總預算數為273.41億元，目前已核撥244.29億元，核撥率100%；防疫旅館及觀光產業紓困貸款利息補貼也持續執行中。

振興部分，觀光局表示，總預算為144.29億元，已核撥 125.43億元，核撥率為100%；國旅券及特色團遊部分，則持續執行至今年4月30日。 觀光局指出，觀光紓困及振興整體預算計400餘億元，且部分措施經費如防疫旅館、國旅補助、貸款利息補貼等持續執行中。

觀光局表示，後續將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況及疫苗施打率通盤考量，在執行完畢後，儘速盤點經費，如有結餘款項，另外規劃後續措施，鼓勵觀光產業發掘在地特色，推廣多元主題旅遊。