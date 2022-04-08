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快訊／首宗10萬紓困詐貸起訴　29人「假在職」騙銀行下場慘了

▲▼警方將田姓主嫌以及3家配合的公司負責人依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲田偉志等人涉嫌提供不實薪資、在職證明給民眾詐貸紓困金在從中抽佣。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

宜蘭縣男子田偉志、黃天旗、王證傑等人，因為得知政府為了勞工因新冠肺炎疫情影響減班，提供每人10萬元低利紓困貸款，涉嫌製作不實的在職、薪資證明，供民眾拿去向銀行申貸，再約定抽取5千元到1萬元不等佣金，所幸絕大部分申貸案被察覺有異而拒絕，台北地檢署8日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴這起首例紓困詐貸案29人，另通緝4人。

刑事局在2020年獲報，宜蘭疑似有集團利用人頭詐貸案，他們分別利用意麵屋、汽車修護廠及室內裝修3公司名義員工身分申貸，申貸所提證明格式一模一樣，7月間展開搜索約談。

▲▼警方將田姓主嫌以及3家配合的公司負責人依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲用來詐貸紓困金的在職證明格式統一。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警查出，這個詐貸案並非集團性作案，而是田男等4名主嫌對外招攬想申貸的不特定民眾，分別提供3間公司的在職及薪資證明，並約定申貸成功的話，要抽佣5千元到1萬元不等。

一開始銀行核准3、4件，但後來發現短時間接獲大量申貸案，竟然都是來自這3間小規模營業的商家員工，而且使用的證明文件格式相同，因此絕大部分的申貸案都遭拒絕，其中1名游姓銀行行員一度被認為是內鬼，但因申貸民眾都表示沒有要找特定行員承辦，且核貸權責在總行，因罪嫌不足獲得不起訴；王姓室內裝修負責人雖也涉嫌提供假證明，因過世獲不起訴。

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