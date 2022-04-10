快訊／本土狂燒+431例！另增例144境外移入

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情持續延燒！中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增431例本土病例，已經連續兩天超過400例，也是連續10天個案破百，另增123例境外移入，確診病例無人死亡；今天本土分布18縣市，當中仍以新北最多有144例，接著是台北67例、桃園45例、屏東31例、基隆28例。

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▲0410新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之431例本土病例，為209例男性、219例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月10日，其中包含237為無症狀感染。個案分佈為新北市(143例)、臺北市(67例)、桃園市(45例)、屏東縣(31例)、基隆市(28例)、高雄市(26例)、臺南市(20例)、宜蘭縣(14例)、新竹縣及花蓮縣(各13例)、臺中市(8例)、新竹市(7例)、嘉義市(6例)、雲林縣(3例)、苗栗縣、南投縣及嘉義縣(各2例)、臺東縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為83例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(31例)、新加坡(9例)、印尼(7例)、馬來西亞(4例)、泰國(3例)、瑞士、美國、英國、澳大利亞及香港(各2例)、南非、馬拉威、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、馬爾地夫、法國及中國(各1例)移入，另73例調查中。入境日介於今年3月4日至4月9日。

▲▼0409、0410入境航班篩檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計7,361,864例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,334,278例排除)，其中27,410例確診，分別為8,777例境外移入，18,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計145例移除為空號。(案26259本土確定病例經後續檢驗陰性，故改列空號)。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼本土今年病例分析。（圖／指揮中心提供）