桃園抓改裝噪音車　騎士沒過關還被揪酒駕：只喝了一杯維士比

▲桃園警分局與環保、監理單位聯手取締違規噪音改裝車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為遏止不當改裝車輛致產生噪音擾人歪風，桃園警分局9日晚與桃園市政府環境保護局及桃園監理站聯手在桃園市中山國小前執行取締噪音車勤務，共攔查15輛車，經當場檢測有10輛排氣噪音超過標準，另23歲蔡姓男騎士不但機車噪音違規身上還飄出酒味，經酒測超標依法懲處。

▲▼取締違規噪音效果佳，還意外查獲騎士酒騎。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方表示，昨晚攔檢自小客車1輛、大型重型機車2輛及普重機12輛，結果有10輛違規，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

在攔查期間，有一部普通重型機車，噪音檢測超標外（開立舉發單及車輛複驗單），員警還從蔡姓騎士(23歲)身上聞到酒味，他自稱白天在工地僅僅喝了一杯維士比，想不到晚上身上還有酒味，酒測值為0.24，員警當場開立罰單並移置保管車輛。

桃園警方提醒所有汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方將持續結合路檢、擴大臨檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務；並呼籲市民如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可向環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw），經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開罰。

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