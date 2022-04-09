體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

▲2022大鵬灣帆船生活節今日登場。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

記者李宜秦／台北報導

「2022 大鵬灣帆船生活節」今（9）日於大鵬灣濱灣碼頭登場，今年擴大遊艇活動推廣，針對持有遊艇及動力小船駕駛執人員規劃遊艇自駕體驗、對遊艇玩家規劃船聚、一般民眾則安排1日船長體驗，並擴大結合推廣「屏東觀光圈」，活動時間配合夕照規劃在每日傍晚展演至晚間9時。

今年大鵬灣帆船節與在地產業鏈結，觀光局大鵬灣國家風景區管理處和屏東觀光圈、洄游返鄉青年、遊艇業者合作推出遊艇體驗、魚線椅DIY等觀光體驗遊程；另還有全台首創的遊艇圍圈圈派對、遊艇自駕體驗、遊艇導覽，市集及音樂表演。

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鵬管處表示，今年擴大遊艇活動推廣，針對持有遊艇及動力小船駕駛執人員規劃遊艇自駕體驗、對遊艇玩家規劃船聚、一般民眾則安排1日船長體驗；秉環境優勢賡續辦理國內最具規模之帆船賽事，並擴大結合推廣「屏東觀光圈」食、宿、遊、購、行之創意產品，整體以策展概念注入創意展演藝術，充分與在地產業鏈結，活動時間配合夕照規劃在每日傍晚展演至晚間9時。

▲民眾可在大鵬灣帆船生活節自駕遊艇、體驗當一日船長。（圖／翻攝自大鵬灣帆船生活節官網）

航港局指出，目前全台有將近兩萬人已取得遊艇駕照，較民國103年的2049人成長到將近10倍，可見國人愈來愈願意參與遊艇活動。對於未來推動遊艇產業，將會往大眾化、觀光化及產業化發展。

屏東縣政府也表示，後疫情時代國內旅遊朝分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，希望大家多前來屏東旅遊，縣府今年也以四季為主題，建立「屏東多一度，四季屏你遊」多條示範遊程，搭配在地旅遊特色推薦，讓遊客在每個季節都能玩屏東。