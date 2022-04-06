遊艇拋錨漂流高雄港外海...24人驚魂26hr　原因是「沒油了」

▲遊艇半路故障漂流高雄港外海。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「春帆號」遊艇4日從從屏東小琉球出海，不料因油錶故障導致油料用盡，半途失去動力後漂流在高雄港外海。海巡署艦隊分署高雄海巡隊接獲通報後，立即前往救援及戒護，5日晚間春帆號順利由友船拖抵高雄港22號碼頭泊靠，船上24人才結束這場驚魂記。





▲高雄海巡隊接獲通報後，立即前往救援及戒護。（圖／記者賴文萱翻攝）

海巡署艦隊分署高雄海巡隊4日下午4時30分執行巡邏勤務時，接獲高雄港二港口VTS管制塔台通報，遊艇「春帆號」遊艇，於高雄港二港口西南方約2.5浬處海域失去動力漂流中。當時船上共有24人，包含船長1人、乘客23人待援（均本國籍）。

高雄海巡隊接獲通報後，立即回報第七巡防區指揮部成立緊急應變中心，由線上PP-10032艇火速前往現場救援，海巡艇於下午4點45分與失去動力的「春」艇會合，海巡人員與遊艇郭姓船長通聯獲覆。

▲▼遊艇因油錶故障導致油料用盡，失去動力漂流高雄港外海。（圖／記者賴文萱翻攝）

該遊艇是因油錶故障導致油料用盡失去動力，船長也自行聯繫友船前來拖帶；昨下午6點許，友船「忠○7號」抵達該海域，隨即拖帶「春」艇航向高雄港，PP-10032艇在旁全程執行戒護；晚間7點50分，友船平安將「春」艇拖抵高雄港22號碼頭泊靠，人艇均安，成功完成本次救援及戒護任務。