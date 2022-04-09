跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天「下體摸到屎」崩潰：她是男的

▲桃園男子佯裝成正妹與3名男子發生性行為，行為曝光後被一狀告上法院，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

男子阿建（化名）在交友軟體上佯裝成正妹，先後結識3名男子，並相約發生性行為，前後發生共17次後，其中一名男子卻在隔天發現「下體有糞便」，才驚覺正妹竟是男兒身，這才崩潰報警。法院審理後，阿建被依法判刑4年6個月，全案仍可上訴。

根據判決，阿建透過網路下載正妹照片，再佯裝成正妹身分在多個交友軟體上認識男生，並相約其住處發生性行為。

其中A男子於2019年12月中興奮赴約，當他到達阿建住處時，阿建先是佯裝成正妹的哥哥將人帶到房間內休息，還給了一瓶加了安眠藥的酒精飲料，接著稱怕被父母發現，要求A男不要開燈，隨後再化身成正妹摸黑進房，一進門就隨即與A男發生關係。

當時A男因被下藥全身無力，但透過微光發現正妹與照片長相差很多，想開燈查看卻遭到打斷，也不讓他拿手機照光，他當場硬不起來，便草草了事，而正妹也匆匆離開房間，直到隔天上午，A男醒來後驚覺生殖器上有糞便，這才驚覺正妹竟是男生而崩潰報警。

至於B男部分，阿建也以相同手法將對方帶到家中，前後還發生了11次性行為，B男也絲毫沒有起疑，還深信自己就是跟正妹交往。

法官審理時，還有一名C男也出面表示，自己曾與正妹發生過4次性行為，過程中確實感覺不像女生，「因為皮膚很粗糙，體態肥胖，我想摸其他部位時，她會把我的手撥開」，且頭髮也像是假髮，雖有過懷疑，但對方都會生氣，又因為自己考試壓力大，想宣洩壓力，就沒有多想，而此部分法官認為阿建並無違反C男意願，因此C男部分判阿建無罪。

另外針對A男、B男部分，法官認為，兩人對於發生性行為當下的描述非常詳盡，若非親身經歷，不可能如此做出如此詳實的陳述，再加上有對話紀錄可以證明，阿建使用詐術讓兩名男子誤以為他是正妹，還與他發生關係，不過阿建始終否認犯行，絲毫沒有悔意，也未與兩名男子達成和解，法官最終依法判阿建4年6個月徒刑。全案可上訴。