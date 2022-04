上海封城缺糧！住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚吐1句話

▲住戶開玩笑的對象也在群組內。(圖/翻攝自微博)



記者崔子柔/綜合報導

大陸疫情再現高峰,許多城市進入封城管理,上海市有些社區已經被封鎖超過20天,不少居民還得在網路上搶購食材,近日有人在住戶群聊中抱怨物資不足,開玩笑說要「吃7樓那個黑人」,沒想到本尊金賽(Jacobie Kinsey)也在該群組中,嚇得說「Don’t eat me」。

相關對話截圖近日在微博上瘋傳,在一個群組聊天室中,有人說「抗疫都不夠人,哪有人管我們吃飯問題」,接著另有人回覆,「那我們吃什麼?吃七樓那個黑人嗎」、「這貨夠吃好幾天的呢」。

▲▼群聊對話曝光。(圖/翻攝自微博)



沒想到當事人金賽也在該群組內,回應:「Don't eat me」(不要吃我),開玩笑說要吃他的民眾則回:「you know Chinese?」(你看得懂中文?),金賽又問:「Why do u want to eat me?」(為什麼你們想吃我?)

對話曝光後吸引大量網友熱議,金賽後續還在推特上PO出一張自拍照,神情略顯憂愁,並留言稱「我是一個好黑人。請不要吃我,上海」。

▲金賽PO文。(圖/翻攝自微博)



另有不少人認為該社區住戶的對話涉及種族歧視,不應該拿這種事開玩笑,不過該名住戶澄清,「我跟黑人兄弟是相親相愛的好鄰居,純屬玩笑」,也有2人私下的其他對話,可見鄰居間仍保持友好關係。