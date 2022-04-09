上海封城缺糧！住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚吐1句話

▲住戶開玩笑的對象也在群組內。（圖／翻攝自微博）



記者崔子柔／綜合報導

大陸疫情再現高峰，許多城市進入封城管理，上海市有些社區已經被封鎖超過20天，不少居民還得在網路上搶購食材，近日有人在住戶群聊中抱怨物資不足，開玩笑說要「吃7樓那個黑人」，沒想到本尊金賽（Jacobie Kinsey）也在該群組中，嚇得說「Don’t eat me」。

相關對話截圖近日在微博上瘋傳，在一個群組聊天室中，有人說「抗疫都不夠人，哪有人管我們吃飯問題」，接著另有人回覆，「那我們吃什麼？吃七樓那個黑人嗎」、「這貨夠吃好幾天的呢」。

▲▼群聊對話曝光。（圖／翻攝自微博）



沒想到當事人金賽也在該群組內，回應：「Don't eat me」（不要吃我），開玩笑說要吃他的民眾則回：「you know Chinese?」（你看得懂中文？），金賽又問：「Why do u want to eat me?」（為什麼你們想吃我？）

對話曝光後吸引大量網友熱議，金賽後續還在推特上PO出一張自拍照，神情略顯憂愁，並留言稱「我是一個好黑人。請不要吃我，上海」。

▲金賽PO文。（圖／翻攝自微博）



另有不少人認為該社區住戶的對話涉及種族歧視，不應該拿這種事開玩笑，不過該名住戶澄清，「我跟黑人兄弟是相親相愛的好鄰居，純屬玩笑」，也有2人私下的其他對話，可見鄰居間仍保持友好關係。