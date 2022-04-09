　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海封城缺糧！住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚吐1句話

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲住戶開玩笑的對象也在群組內。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

大陸疫情再現高峰，許多城市進入封城管理，上海市有些社區已經被封鎖超過20天，不少居民還得在網路上搶購食材，近日有人在住戶群聊中抱怨物資不足，開玩笑說要「吃7樓那個黑人」，沒想到本尊金賽（Jacobie Kinsey）也在該群組中，嚇得說「Don’t eat me」。

相關對話截圖近日在微博上瘋傳，在一個群組聊天室中，有人說「抗疫都不夠人，哪有人管我們吃飯問題」，接著另有人回覆，「那我們吃什麼？吃七樓那個黑人嗎」、「這貨夠吃好幾天的呢」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼群聊對話曝光。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

沒想到當事人金賽也在該群組內，回應：「Don't eat me」（不要吃我），開玩笑說要吃他的民眾則回：「you know Chinese?」（你看得懂中文？），金賽又問：「Why do u want to eat me?」（為什麼你們想吃我？）

對話曝光後吸引大量網友熱議，金賽後續還在推特上PO出一張自拍照，神情略顯憂愁，並留言稱「我是一個好黑人。請不要吃我，上海」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲金賽PO文。（圖／翻攝自微博）

另有不少人認為該社區住戶的對話涉及種族歧視，不應該拿這種事開玩笑，不過該名住戶澄清，「我跟黑人兄弟是相親相愛的好鄰居，純屬玩笑」，也有2人私下的其他對話，可見鄰居間仍保持友好關係。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
爆乳網紅遭批「大小奶」！　霸氣回嗆酸民嚇到刪留言
基襪大戰洋基再見紅襪！寫65年紀錄　「怪力男」平射砲球迷驚呼
中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光
女星錄影遭霸凌吃「剩下便當」險崩潰痛哭　小咖翻身變台大碩士
大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場
樓上鄰居每天半夜傳巨大碰撞聲　最後竟撞破天花板跌進他家
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海封城缺糧！住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚吐1句話

陸委會指「北京操控香港特首選舉」　國台辦：民進黨惡意抹黑

習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

外送員封城跑27公里送菜不收錢　暖心故事竟演變成「女客跳樓亡」

43年來「美對台軍售107次」　陸官媒：美一心將台灣民眾推向火坑

請外賣送菜給聽障父　網路霸凌譏笑「小費給太少」女子墜樓

陸外交部：祝裴洛西早日康復　但她應取消訪台不是推遲

少林寺財力驚人！豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

香港「全民快測」今展開　林鄭月娥：社區有3萬隱形患者

上海封城第12天現有病例超10萬　浦東3人防控不力遭「拔官」

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

嘉義轎車失速打滑撞進鐵軌　遭火車拖行400m駕駛死亡

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

萬丹泥火山時隔半年再噴發！農民急疏導...泥漿直噴民宅

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

上海封城缺糧！住戶群聊竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚吐1句話

陸委會指「北京操控香港特首選舉」　國台辦：民進黨惡意抹黑

習近平即興笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」　北京冬奧表揚成追星大會

外送員封城跑27公里送菜不收錢　暖心故事竟演變成「女客跳樓亡」

43年來「美對台軍售107次」　陸官媒：美一心將台灣民眾推向火坑

請外賣送菜給聽障父　網路霸凌譏笑「小費給太少」女子墜樓

陸外交部：祝裴洛西早日康復　但她應取消訪台不是推遲

少林寺財力驚人！豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

香港「全民快測」今展開　林鄭月娥：社區有3萬隱形患者

上海封城第12天現有病例超10萬　浦東3人防控不力遭「拔官」

漁獲量增加15%！專家精準提供鎖管預報：油耗也減少了15%

北科大再增1學生確診　即日起到4／13採遠距教學

烏克蘭空軍駕駛艙視角直擊！　38秒導彈連發狂轟俄陸列隊

基襪大戰洋基再見紅襪！寫65年紀錄　「怪力男」平射砲球迷驚呼

斷水電與屍體同寢25天！300村民被俄軍關地下室　牆上寫滿死者名字

免費玩5個月！全台6大樂園「五倍券優惠」一次看　還有1票玩2天

佩甄錄影遭霸凌吃「剩下便當」！差點崩潰痛哭　小咖翻身變台大碩士

多吃會胖！營養師：小心「扮成蔬菜的澱粉」，玉米、豌豆都上榜

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

張旭嵐／租比售更有福？　無殼教授給我們的購屋啟示

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

大陸熱門新聞

封城缺糧居民竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚呆

少林寺豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

東航空難有新端倪？

狂逗青竹絲　他不聽勸「下秒倒地臉腫」

外送員封城跑27公里送菜　女客被霸凌墜樓亡

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

習近平笑Cue「谷愛凌是愛吃餡餅」

陸委會批香港選舉　國台辦回應

美售台「愛國者飛彈」　陸國防部回應

上海底層叫肯德基外賣　控被政府送高檔社區當物資

孝順女疑遭網暴墜樓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

即／高雄街頭隨機攻擊　2男遭酒瓶狠砸頭

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

八德外役監越獄受刑人　逃亡11小時台中落網

快訊／桃園驚傳越獄　男受刑人翻牆逃

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

鎮瀾宮媽祖天燈升空　5分鐘墜落信眾嚇壞

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

封城缺糧居民竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚呆

今年首颱馬勒卡將轉彎　明溫差10°C

韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學

鄰居每天傳巨大碰撞聲　竟撞破天花板跌進他家

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

從「大便3顏色」看身體警訊！灰白色恐是癌

即／大甲媽起駕創最速紀錄　馬英九參與扶轎

更多

最夯影音

更多
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據
男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面