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鎮瀾宮媽祖天燈升空「5分鐘突墜落」！濃煙狂竄信眾急滅火

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲信徒開心與天燈合照。（圖／記者白珈陽攝）

記者閔文昱／綜合報導

世界三大宗教盛事之一、大甲鎮瀾宮媽祖遶境今（8日）晚間11點起駕，下午5時舉行起轎典禮，並施放約3公尺高的媽祖天燈，為台灣祈福，不料卻在天燈升空約5分鐘後，突然墜落在鎮瀾宮一旁的巷弄內，嚇壞不少民眾，所幸並未釀成火警，現場也無人受傷。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香晚上11點起駕，鎮瀾宮今年委請「天燈國寶」胡民樹為鎮瀾宮製作約3公尺高的的天燈，祈求風調雨順，約晚間7時30分，在全場信徒的倒數聲中緩緩升空，不料卻在約5分鐘後，天燈因不明原因突然墜落，讓現場信眾趕緊拿出滅火器滅火，目前廟方還在調查天燈墜落原因。

▲大甲鎮瀾宮媽祖天燈墜落。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲大甲鎮瀾宮媽祖天燈墜落。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

天燈墜落的畫面事後被上傳至臉書社團，不少網友看了紛紛表示，「兩旁住戶瑟瑟發抖」、「媽祖降臨了」、「根本就是被卡住了吧」、「就怕引起火災」、「明明就卡住」、「怎麼會在那地方放天燈？」另外，有現場民眾則指出，「是在廟前廣場施放，飛了距離廟的一兩百公尺才掉下來」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲大甲鎮瀾宮媽祖天燈。（圖／記者白珈陽攝，下同）

據了解，因2021年台灣遭逢50年來最大旱災，鎮瀾宮去年於媽祖繞境活動時，首度準備了一個約2層樓高的媽祖天燈，為台灣祈雨。今年鎮瀾宮延續去年做法，請來胡民樹製作天燈。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

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