心愛獨子車禍喪命　母將帥氣模樣刺左臂...「彷彿他不曾離開」

▲桃園市婦人林玉珍今年1月間獨子不幸車禍喪生，因為思念所以找來刺青師何釩將獨子相片刻在左臂上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「思念兒子時就摸摸左手臂，感覺他就在我身旁！」桃園市婦人林玉珍今年1月時，獨子不幸車禍喪生，讓全家陷入愁雲慘霧，自己更是久久不能走出來，後來友人提議何不將兒子相片刻在身上，因此找上刺青師找到兒子最帥氣照片刻在左臂上，刺青時5小時的椎心刺痛，換來兒子永遠陪伴，林玉珍對著相片說，「我是最堅強的！」想起兒子就摸摸手臂，感覺他隨時都在陪伴著自己。

49歲的林玉珍只有一個寶貝獨子，29歲的兒子今年1月間在外騎車時不幸發生車禍，送醫急救仍不幸往生，她與老公常常為此暗泣不已，兒子生前幾乎與她無話不談，雖然名為母子，但卻是亦母亦友，兒子平常也會打點家裡，更會幫忙照顧臥病在床的丈夫，一家倒還其樂融融。

思念兒子的林玉珍找上桃園市中壢區彫釩刺青師何釩討論，希望能將兒子身影刻在手臂上，這樣不時就可以看看他、摸摸他，經過討論後決定把兒子刺在左手臂上。

▲桃園市婦人林玉珍將獨子刻在左臂上，栩栩如生的模樣，彷彿不曾離開過她。（圖／記者沈繼昌翻攝）

何釩指出，林玉珍找來兒子開心微笑照片，刺這幅肖像難度在於表達出媽媽對兒子之思念，照片的光影需要以較柔和方式表現，當天花了約5個多小時完成。林玉珍當時對他說，刺青雖痛，但什麼樣的痛，都不會比心痛。

將兒子刻在左手臂上，林玉珍認為，可以隨時摸到兒子的臉，雖然畫像是冷冰冰的，但不時可以望著兒子還可抱抱他，感受兒子溫暖，就如同隨時相伴左右，彷彿兒子從不曾離開過她。

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