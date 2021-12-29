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老媽突刪FB好友「沒啥好聊的」女兒傻眼　理由被讚爆：超羨慕

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多年輕人怕一舉一動被看光，都不願加長輩好友，不過這對母女恰恰相反，就有女兒發現，老媽默默刪她好友，甚至在她開口要求加回來後，更堅持拒絕到底，對話戳笑大票網友，直呼「角色對調的感覺！」

這名母親在「爆廢公社」貼出對話截圖，苦笑表示「哪有女兒一直追著媽媽加好友的啦！不加就要跟我聊聊，好怕怕喔，媽媽我也是需要空間的好嗎？」

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從Line訊息可見，女兒主動問道，「老媽妳是不是把我FB好友刪了？」並要求加回好友；好笑的是，母親堅持不肯，還任性回說「這樣我就沒地方說妳壞話了。妳很奇怪欸耶！人家都是躲著媽媽加好友，妳幹嘛一直追著我加妳啦......。」

▲老媽主動刪女兒好友。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲老媽主動刪女兒好友。（圖／翻攝自爆廢公社）

此話一出，女兒的反應倒像是個家長，語重心長地說「我下來（去）跟妳聊聊。」結果老媽更絕，直回「不要，我跟你不熟，沒什麼好聊的。」

這段對話狂吸超過6千人按讚，網友們不禁笑回，「滿羨慕這種親情的」、「女兒一定很黏媽媽」、「確定親生的嗎？還是石頭蹦出來的」、「確定是母女？不是姐妹」、「不是啦，生活費不夠才可以在妳限動留言啊」、「這娘...叛逆期了」、「女兒剛進更年期」。

事後，母親也解釋，「我覺得就算是母女還是要有彼此的空間，女兒可以不滿媽媽，媽媽可以不滿女兒，愛是不變的，只有適當的距離才能換位思考。」

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