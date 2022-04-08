▲健保部分負擔5／15齊漲！3圖看懂新制「輕症衝大醫院多收800元」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

行政院公告健保部分負擔修正案，並自5月15日正式生效，屆時到大醫院領藥、檢驗檢查、輕症掛急診都要多花錢。正式公告版本與3月16日預告版本相比有兩處變革，一為基層院所檢驗檢查免收費級距從500元提升為1000元，二為將藥品與檢驗檢查收費級距從50元拉升到100元。而這兩人變革也讓受影響人數減少，其中檢驗檢查受影響人數就從1318萬人降至981萬人。

健保部分負擔喊漲多時，終於在今年有所變革。健保署在2月25日健保會中公布部分負擔調漲草案，慢箋領藥、檢驗檢查與輕症掛急診都喊漲價。其中漲最多的為輕症到大醫院急診看病，若檢傷分類在4、5級，將被收取800元。慢箋第一次依然比照門診藥品收費，但之後若改到地區醫院、基層診所或社區藥局領藥，就可比照現行方案免收部分負擔，醫學中心、區域醫院則仍須每次收取100元基本定額。

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▲健保使用者付費之部分負擔調整：急診。（圖／健保署提供）



健保會2月底開會後，不少委員均針對調漲的公平性與合理性提出質疑，也有委員提到收取部分負擔對弱勢者不利，行政院3月16日預告版本中已略作調整，放寬慢箋到大醫院領藥第二、三次領藥免收部分負擔，地區醫院與基層診所檢驗檢查免收級距也提升到500元，經轉診到區域醫院、醫學中心作檢驗檢查，收費上限也從原本的200元、300元調降為150元與200元，但依然有不少反彈聲浪。

部分負擔預告在3月底屆期，健保署與社保司在蒐集各界意見後，又對預告版本進行微調。在放寬收費級距後，原本受藥品部分負擔影響人數，從1285萬人降至896萬人；檢驗檢查影響人數也從1318萬人降至981萬人。社保司長商東福表示，此次放寬主要是兼顧慢性病患權益，今日公告上路後，將留給醫院一個多月緩衝期，5月15日起將採新制收費。

▲健保使用者付費之部分負擔調整：門診藥費。（圖／健保署提供）



健保署長李伯璋署長表示，部分負擔預告後，政策平台總共收到66條意見回饋，健保署另收到23件來函，內含41條意見，合計接獲107條建議，健保署都蒐集彙整後給相關部會參考。

依照此次公告版本，部分負擔調整均可挹注健保營收，其中一般藥品增加3億、慢箋36.7億，而檢驗檢查可挹注58.9億健保、急診也有1.2億元，合計一年可增加99.8億元健保營收。

▲健保使用者付費之部分負擔調整：門診檢驗。（圖／健保署提供）

李伯璋強調，本次部分負擔調整，5成民眾不受影響，4成民眾每日負擔不到4元，對於法定免部分負擔的民眾如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，以及有其他單位補助的低收入戶、榮民等，均不受影響。

另對於經濟弱勢族群如中低收入戶或無力繳納健保費民眾之配套保障措施，健保署提供分期繳納、紓困貸款、並擴大推動愛心捐款專案予 以協助補助其經轉診的門診藥品及門診檢驗檢查部分負擔費用，符合資 格的民眾，得檢具證明文件及醫療費用收據，向健保署各分區業務組申請。

▲健保部分負擔新制三高病人增加多少負擔？（圖／健保署提供）

▲重大傷病及低收入戶維持免部分負擔，經濟困難者及中低收入戶輔助部分負擔。（圖／健保署提供）

▲健保署說明，部分負擔調整，5成民眾不受影響。（圖／健保署提供）