日本宣布驅逐8名俄國外交官！包含大使館人員　跟進歐美各國

▲日本首相岸田文雄與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本外務省8日決定，將驅逐部分駐日的俄羅斯外交官。由於祭出制裁後，俄羅斯勢必會做出報復，將同樣駐俄的日本外交官驅逐，因此經詳細商議，最終將驅逐對象名單鎖定為8人。另一方面，除了日本之外，美國與歐洲各國也都已先後宣布驅趕俄羅斯外交官。

根據《共同社》引述多名外務省內部人士報導，外務省8日宣布，將驅逐部分駐日本的俄羅斯外交官，其中也包含俄羅斯駐日大使館的工作人員。事實上，自從基輔郊區小鎮布查被發現有大量平民遭到俄軍殘殺後，美國、義大利、西班牙、瑞典、丹麥、希臘、挪威、奧地利以及澳洲等國為制裁俄羅斯的暴行，早前已分別以涉嫌參與間諜行為為由，先後宣布將俄羅斯外交官驅逐出境。

日本當局也決定跟進，不過礙於俄羅斯一定會對此做出報復，並將駐俄日本外交官驅逐，因此政府慎重討論驅逐名單，並在稍早正式拍板，鎖定8名俄羅斯外交官，要求離開。而這8人分別是俄羅斯大使館的外交官與俄羅斯通商代表處的職員。此外，外務省尚未公開撤離期限。

事實上，日本政府當初因擔憂俄國報復，導致日本駐俄大使館失去運作機能，無法保護當地公民，因此對此採取消極態度，但是隨著歐美各國都陸續宣布驅逐俄國外交官，日本當局最終還是選擇跟進。

《塔斯社》稍早報導，俄羅斯外交部已表態，將對日本政府的行為進行報復。

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