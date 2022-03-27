檢察官開庭稱「辯護人吸毒？」免懲處逆轉改薄懲

▲檢察官趙期正在庭上失言，檢審會改決議促其注意。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」等言詞，檢察官人事審議委員會原本決議免懲處，法務部退回重審。檢審會又再做出新決議，改回「促其注意」處分，將第二次送法務部長蔡清祥核定。

趙期正在偵辦2019年11月22日進行某件毒品案件偵查程序，訊問被告時，趙期正竟然說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」

趙期正的言詞，讓當時在場的單姓律師不滿，請求檢察官評鑑，全案經由律師公會送請評鑑，「檢察官評鑑委員會」認為趙期正造成「律師與其委任人之間產生難堪、尷尬與懷疑能力程度之感受。」但情節並非重大，不成立評鑑，但行為仍有未洽，因此將這部分移請高雄地檢署作出適當處分。

高雄地檢署做出「促其注意」，但送到檢察官為主的檢察官人事審議委員會後，檢審會竟翻盤決議免懲處，還通過趙期正考績甲等。決議出爐後引發爭議，經法務部審查後退回請求檢審會再議。

檢審會日前做出新決議，改回「促其注意」處分，但仍維持考績甲等的決議；這也將第二度送法務部長蔡清祥核定。值得注意的是，趙期正雖受「促其注意」處分，但因未達「警告」程度，加上職務評定為良好，今年仍可報名參加主任遴選；他在去年雄檢主任檢察官票選中，入圍前五名但最後未獲得圈選，因此今年很有可能順利升任主任。