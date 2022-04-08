宜蘭+6！舞蹈班傳播鏈狂燒今再+5　學生染疫...祖母曾祖母也中招

▲▼宜蘭8日+6，舞蹈班傳播鏈新增5人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

來自桃園舞蹈班傳播鏈還在燒！宜蘭8日新增6名確診個案（1例尚無案號），5例為舞蹈班關聯個案，另1例為新增個案，且有外縣市確診個案相關足跡。宜蘭至今與舞蹈班關聯個案有關共有35人確診（含外縣市3人）。

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宜蘭衛生局表示，宜蘭今（8）日公布6個案，中央公布5名，另增列1名尚未列案號的確診個案。而6案中的5案（其中1案尚未列案號）與舞蹈教室有關，分別說明如下：

案26181與案26182，是舞蹈教室學生案23501號的60多歲的祖母及80多歲的曾祖母。案23501確診時即被匡列為居家隔離對象。案26181昨（7）日出現發燒、流鼻水、喉嚨乾等症狀；案26182昨（7）日也出現流鼻水症狀。兩人昨（7）日由衛生局安排到醫院篩檢，結果為陽性確診，Ct值分別為20.9及19.6。

而案26076為案23887號在學校的接觸者，兩人參加同一個社團。案23887號確診時，案26076也被匡列為居家隔離對象，4月6日隔離期間快篩陽性，由衛生單位轉診至醫院進行PCR篩檢，結果為陽性確診，Ct值22.8。

案26180及尚未有案號的個案，為案26076的哥哥及媽媽，兩人於案26076號確診後，由衛生局安排一起到醫院接受PCR篩檢，哥哥和媽媽PCR檢測結果為陽性確診，Ct值分別為11.2及12.5，目前母子三人均收治於醫院治療中。

另外1案則是案25700，是外縣市到宜蘭縣上班的20多歲男性，4月1日休假返鄉後，於4月6日出現感冒症狀，就醫採檢PCR陽性確診，Ct值33.4。目前宜蘭縣已匡列居家隔離4人，4人PCR篩檢結果均為陰性。