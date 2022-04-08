全部免費！他驚見家樂福「貼心服務」超感動　婆媽狂讚：佛心企業

▲家樂福的貼心服務讓民眾覺得超暖心。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

小小的舉動也能讓人感受到大溫暖！一名網友日前到家樂福購物時發現，生鮮蔬果區裡有個專門為小孩設計的籃子，裡面擺了不少麵包，下方還貼著一張標語寫著，「當您購物時，您的孩子可以享用好吃的烘焙麵包」，詢問之後才知道，有時還會有水果、養樂多等，讓他直呼「當孩子真好，大人的呢？」

一名網友在「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文表示，和家人到賣場購物，走到生鮮蔬果區時，發現有一個籃子內放了不少麵包，麵包外包裝都貼上一張大貼紙，上面寫著大大的「免費！孩子的點心」，前方的立牌則寫著，「當您購物時，您的孩子可以享用好吃的烘焙麵包」。

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原PO再仔細詢問賣場人員才知道，原來不只有麵包，有時也會提供水果和養樂多，讓他聽了相當羨慕地說，「當孩子真好耶！那大人呢？」

▲家樂福免費提供麵包給肚子餓的小朋友享用。（圖／翻攝自Facebook／家樂福Carrefour商品網友真心話）



圖文曝光後，引發婆媽熱議，網友都覺得賣場的做法非常窩心，「這服務很貼心耶」、「上次去家樂福，看到一整根香蕉，嚇到我了」、「家樂福這樣真的很讚耶」、「大人呢？請用錢錢來買」、「真是佛心企業，值得推薦，請留給有需要的人」。留言中也有網友說，「好像不是每個分店都有」、「為什麼我們這邊家樂福都沒有？」

事實上，家樂福內壢店去年曾在臉書發文說，秤重區有專門為孩子準備的水果和麵包，水果可能是香蕉，有時候也會是橘子或小番茄，「可以用來安慰小朋友因購物時間較長的不耐喔」，全部都是免費的，「當然也不是無限量的贈送，就是類似安撫小孩的一種關心方式」。