新北警帶酒店妹同遊染疫！老司機曝這家新玩法：櫥窗魚缸選妃

▲土城分局偵查佐與酒店妹相約出遊確診，酒店也自主清潔消毒3天。（資料照）圖為中山分局臨檢照

記者邱中岳／台北報導

新北市土城分局偵查佐在3日與夜店認識的女性友人，一同前往新兒童樂園遊玩，卻在6日晚上爆出採檢確診，據悉，該名女子自稱是大體化妝師，實際卻是中山區林森北路上的一家酒店當坐檯小姐，該酒店為制服酒店，還出新花招設立，比照澳門桑拿做出「櫥窗大魚缸」噱頭，將坐檯小姐放在櫥窗內，供上門的客人挑選。

據悉，該名土城分局偵查佐，現年31歲，主要擔任鑑識工作，在夜店認識1名自稱大體化妝師的女子，於是在6日一起前往新兒童樂園遊玩，卻在6日遭採檢確診陽性，事後該名女子也被起底，發現在中山區的1家酒店當坐檯小姐，而該店主要屬於制服店，裡面的坐檯小姐身穿火辣性感服飾，吸引客人上門消費。

該酒店主要為制服店，原本疫情前底單為1350元，但是疫情後調整為1500元，另外還需要支付少爺小費1千元，因為疫情停業影響，後續店家也開始加收包廂費，如果是單人前往包廂費用則為500元，平常包廂費用則收取約1千元左右的價格，經營時間從晚上5點開始，直至隔天早上的7點多左右結束。

據了解，因為制服店的坐檯小姐，沒有便服店、禮服店的坐檯小姐外型亮眼，所以常常需要以大膽作風吸引客人，另外治裝上也以布料相當少為主，該酒店還推出新的選妹方式，俗稱「櫥窗大魚缸」，將坐檯小姐全部放在櫥窗內，等待上門的客人挑選，但據老司機表示，素質不比便服店、禮服店小姐外貌來的好看。

而事發之後，店家也接獲消息，自主停業3天，針對店內的環境進行清潔消毒，甚至還要求所有店內員工進行快篩，如有不適的症狀，也立刻到醫院進行PCR檢測。

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