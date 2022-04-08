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快訊／連假接觸確診親友！新社高中「兄妹染疫」　學校緊急停課

▲▼台中新社高中。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台中新社高中國中部2生確診，學校緊急宣布停課。（圖／翻攝自Google Maps）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市新社區新社高中國中部今(8日)傳出有2名學生確診，校方緊急停課10天，改採線上教學。初步了解，2名確診學生為兄妹，日前因一名北部確診個案南下到台中寄宿，兄妹因此染疫；目前市府除通令新社高中停課外，也對班上同學進行PCR採檢。

台中市府表示，該對兄妹因於清明連假期間曾與北部親友接觸，原於4月6日上午有到校，因親友得知自己確診後即來電告知，到校第一節課結束後，立即由家長接回返家，6日快篩結果為陰性，後於7日接受PCR檢測，深夜篩檢結果為陽性確診。該校因已有2名學生確診，該校自今(8)日起全校停課10天。市府將針對2名確診學生所屬之班級全體師生要求居家隔離。

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為避免疫情擴大，市長盧秀燕獲悉後，已第一時間裁示成立前進指揮所，台中市政府今(8)日下午跨局處整備，將於新社高中成立前進指揮所，為全校師生進行快篩，並將由環保局派員到校進行消毒作業，教育局亦持續督導學校配合衛生單位完成疫情調查及防治措施，並提醒師生加強健康監測，避免疫情擴大。此外，該2名學生尚有3名弟妹，分別就讀於新社國小及新社幼兒園，雖目前3名學(幼)童PCR檢測結果為陰性，為求慎重，市府已要求兩校進行預防性停課1天，後續視情形恢復上課。

盧秀燕進一步說明，除了新社高中國中部之外，新社國小和新社幼兒園預防性停課一天，因為要防堵疫情，避免危機擴大，目前已經指示今天在新社區要成立前進指揮所及快篩站，對於新社高中的師生以及附近的民眾，如果想要來篩檢的都可以。盧秀燕說，希望疫情不要擴大，所以第一時間希望進行篩檢，把相關可能有風險的人員，盡量匡起來篩驗，避免傳染。

此外，教育局另於昨(7)晚接獲弘文中學通報校內高中部某班級3名學生曾於4月4日與新北的友人一同用餐、討論課業，昨(7)日傍晚接獲樹林區衛生所通知該友人確診，3名學生需依規居家隔離。有鑒於該三名學生6、7日均有到校上課，為求謹慎，該校該班級於今(8)日亦先進行預防性停課1天，同時市府已安排該班全體師生至本市快篩站進行快篩，並請該校會續回報全班師生快篩結果，後續將視3生PCR結果續為因應。

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