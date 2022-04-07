　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

傳裴洛西訪台　陸外交部：中方將採取堅決有力措施，後果美方承擔

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日主持第117屆國會第一次會議。（圖／路透）

▲傳眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）週末訪台。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「台灣關係法」立法即將屆滿 43 周年，外媒報導傳出美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪日後，可能取消訪問南韓，改訪台灣。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（7日）也回應，「如果此訪成行，中方將採取堅決有力措施作出回應，由此帶來的後果完全由美方承擔。」

趙立堅指出，中方反對任何形式的美台官方往來，美國會是美國政府組成部分，應嚴格遵守美奉行的一個中國原則。佩洛西如果訪台將嚴重損害中美關係基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

媒體報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本周末訪問日本之後，計畫下一站造訪台灣。對此，我外交部發言人歐江安今在例行記者會說明，外交部持續洽邀美國官員訪問台灣，若有具體進展將會適時對外說明。

▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

另外，今日大陸外交部記者會上，有外媒提問，「美常務副國務卿薛曼表示，中方應從西方在俄烏衝突問題上的協調反應中吸取教訓，即任何武力奪取台灣的行為均不可接受。中方對此有何回應？」

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。中國人民捍衛主權和領土完整的決心和意志堅定不移，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

趙立堅指出，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這是在玩火，玩火者必將自焚。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／北市信義區墜樓！　男7樓跌落無生命跡象
「全台確診足跡」一次看！　1天爆382本土
杰尼龜不認輸還狂酸！廖老大：他賴皮...100萬捐不捐無所謂
陳時中鬆口：走向共存！哪項措施該廢除　網答案超一致
快訊／女大生負氣離家失蹤　碼頭區尋獲遺體
快訊／中山區按摩館員工足跡曝！　薇閣、養身館、酒吧
台灣防疫模範生殞落？　網喊3關鍵：依舊世界頂尖
本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

牠們隔離比人過得好！　深圳首創「寵物方艙」完勝上海打死狗

傳裴洛西訪台　陸外交部：中方將採取堅決有力措施，後果美方承擔

美眾院議長擬訪台！　大陸外交部用「四個嚴重」嚴正回應

網傳上海人「乘快艇偷渡」逃往江蘇南通　官方澄清：謠言

江蘇漁船17船員染疫　與外省（市）病例接觸...網秒懂「不能說的秘密」

美售「愛國者飛彈」和技術服務　陸國防部：立即撤銷對台軍售計劃

英媒批「動態清零」不可持續　陸使館：符合國情路子對、效果好

5歲女童遭屁孩「一箭射頭」！80公分弓箭正中眉心　驚悚畫面曝光

上海超商女店長留守23天不撤！堅持供應物資「客人心疼求她回家」

陸民航局：深刻反思東航MU5735航空器飛行事故

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

牠們隔離比人過得好！　深圳首創「寵物方艙」完勝上海打死狗

傳裴洛西訪台　陸外交部：中方將採取堅決有力措施，後果美方承擔

美眾院議長擬訪台！　大陸外交部用「四個嚴重」嚴正回應

網傳上海人「乘快艇偷渡」逃往江蘇南通　官方澄清：謠言

江蘇漁船17船員染疫　與外省（市）病例接觸...網秒懂「不能說的秘密」

美售「愛國者飛彈」和技術服務　陸國防部：立即撤銷對台軍售計劃

英媒批「動態清零」不可持續　陸使館：符合國情路子對、效果好

5歲女童遭屁孩「一箭射頭」！80公分弓箭正中眉心　驚悚畫面曝光

上海超商女店長留守23天不撤！堅持供應物資「客人心疼求她回家」

陸民航局：深刻反思東航MU5735航空器飛行事故

24歲已故歌手屍體被放「夜店舞台上」！　人群嗨跳舞畫面流出惹議

國小硬聯／遺傳已故父親豐偌暉　廖浩丞轉速快飆好投

乱彈阿翔揪《聲林》選手開唱！　重現金曲《完美落地》

現有疫苗難防Omicron變異株BA.2　美FDA：6月前決定是否改設計

帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

第8屆國家環境教育獎　台東縣入圍決選組別數居全台第2

快訊／北市信義區墜樓意外！男7樓水塔跌落無生命跡象

台積電年薪百萬「大家卻搶著離職？」　過來人吐內幕：老婆受不了

張蘭64歲生日直播炫孫子正臉！　慶生片傳出「大S聲音」網看完驚呆

獨／打手槍害攝護腺肥大？處男單日尻2發剉求診　女醫喊話：繼續

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

大陸熱門新聞

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

上海疑有無人機升空！要居民別開窗唱歌

保時捷鬼切逼車載有孕婦小車！叫囂：比你混得好

驚悚！防疫員活活打死「牠」

女童遭屁孩一箭射頭！80公分弓箭正中眉心

東航空難有新端倪？

美眾院議長擬訪台！　大陸外交部用「四個嚴重」嚴正回應

上海超商店長留守23天！客人心疼求她回家

上海日增本土19982例　江浙將為上海提供6萬間隔離房

上海方艙喪屍團搶物資！她只搶到一箱水爆哭

陸「柔性屏」獨角獸公司千人出走 部分員工休假3個月領最低薪資

影片曝！　他封城偷跑出家門慘被「剃陰陽頭」

更多熱門

相關新聞

美眾院議長擬訪台　陸外交部用四個嚴重回應

美眾院議長擬訪台　陸外交部用四個嚴重回應

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）將率團訪問亞洲，預定10日抵台。對此，大陸外交部發言人趙立堅7日用「四個嚴重」嚴正回應，裴洛西如果訪台將嚴重損害中美關係基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

25年首次！美眾院議長裴洛西擬「訪日後直奔台灣」

25年首次！美眾院議長裴洛西擬「訪日後直奔台灣」

快訊／25年來首見！美眾議長裴洛西擬訪台　王定宇曝：最快本周末

快訊／25年來首見！美眾議長裴洛西擬訪台　王定宇曝：最快本周末

美宣布對台23億軍售　大陸外交部：將採取堅決有利措施！

美宣布對台23億軍售　大陸外交部：將採取堅決有利措施！

CEO季辛格傳再訪台！英特爾：增加供應夥伴互動　台積電不回應

CEO季辛格傳再訪台！英特爾：增加供應夥伴互動　台積電不回應

關鍵字：

裴洛西訪台趙立堅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面