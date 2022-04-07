傳裴洛西訪台　陸外交部：中方將採取堅決有力措施，後果美方承擔

▲傳眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）週末訪台。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

「台灣關係法」立法即將屆滿 43 周年，外媒報導傳出美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 訪日後，可能取消訪問南韓，改訪台灣。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（7日）也回應，「如果此訪成行，中方將採取堅決有力措施作出回應，由此帶來的後果完全由美方承擔。」

趙立堅指出，中方反對任何形式的美台官方往來，美國會是美國政府組成部分，應嚴格遵守美奉行的一個中國原則。佩洛西如果訪台將嚴重損害中美關係基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

媒體報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本周末訪問日本之後，計畫下一站造訪台灣。對此，我外交部發言人歐江安今在例行記者會說明，外交部持續洽邀美國官員訪問台灣，若有具體進展將會適時對外說明。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

另外，今日大陸外交部記者會上，有外媒提問，「美常務副國務卿薛曼表示，中方應從西方在俄烏衝突問題上的協調反應中吸取教訓，即任何武力奪取台灣的行為均不可接受。中方對此有何回應？」

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。中國人民捍衛主權和領土完整的決心和意志堅定不移，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

趙立堅指出，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利。這是在玩火，玩火者必將自焚。