快訊／台東4.8地震！震央深度19km、最大震度4級

▲台東發生地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報，今日11:41發生規模4.8地震，震央位於臺東縣成功鎮，深度19km，最大震度分別是台東4、花蓮3、高雄2、南投1、嘉義1、台南1、雲林1、彰化1、台中1。
【 第037號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年04月07日11時41分00秒
震央位置：北緯23.09° 東經121.35°
震源深度：19.3公里
芮氏規模：4.8
相對位置：臺東縣政府北北東方 42.4 公里 (位於臺東縣成功鎮)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：池上
3級：成功、東河、海端
2級：長濱、鹿野、利稻、卑南、綠島、蘭嶼
1級：臺東市
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：富里
2級：玉里
1級：紅葉、水璉、鹽寮、花蓮市、磯崎
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源
1級：旗山、楠梓
● 南投縣地區最大震度1級
1級：玉山、名間、信義鄉
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、大埔、番路、民雄、太保市、義竹
● 臺南市地區最大震度1級
1級：楠西、東山、新化、善化、永康、佳里、七股
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、土庫、斗六市、四湖、水林
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林
● 臺中市地區最大震度1級
1級：烏石坑
讀者迴響