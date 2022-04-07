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俄國持續招募傭兵　4萬兵力全面撤出基輔準備進攻烏東

▲▼俄羅斯軍隊。（圖／路透）

▲美方估計，俄羅斯現階段還有80多個營級戰術群還在烏克蘭境內活動。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國國防部6日表示，俄軍已全面撤出烏克蘭首都基輔及北部城市切爾尼戈夫。據推測整批俄軍人數多達4萬人，美方官員認為，這群士兵前往俄羅斯及白俄羅斯重新補給，接著派往烏克蘭東部，持續招募傭兵、敘利亞戰士及新兵增援，準備下一波進攻行動。

綜合華盛頓郵報、紐約時報報導，美方是在過去24小時才確定俄軍已全面撤出基輔及切爾尼戈夫，如今必須留意清除俄軍埋下的地雷。美國高階國防官員6日透露，目前尚未看到這些撤離俄兵重返烏克蘭東部。

俄方已撤出基輔及切爾尼戈夫市附近的士兵約4萬人，前往俄羅斯及白俄羅斯重新補給，接著派往烏東地區。美方認為，俄軍歷經後勤問題、士氣低落、烏軍頑強抵抗所造成的大量傷亡後，嚴重受到影響，部分歐洲情報官員推測，俄軍需要1至2周的時間進行重整部署，接著才能進攻烏東。

五角大廈估計，俄羅斯最初派遣75%主要地面部隊進攻烏克蘭，總共在烏克蘭境內部署約130個營級戰術群，現階段則有80多個還在烏克蘭活動，推測每個戰術小組約有800人至1000人，而頓巴斯地區就有30多個營級戰術群。

俄羅斯精銳部隊包括兩個空降師及第一衛隊坦克軍均面臨重大傷亡，戰鬥力減弱，軍方四處尋找援軍。歐洲情報官員透露，車臣武裝份子不是最好的戰士，但被俄方用來做「最骯髒的工作」，而在敘利亞、利比亞作戰經驗豐富的俄羅斯雇傭軍正準備在烏俄戰事中扮演越來越關鍵的角色。

美方官員曾說，與俄國總統普丁有連結的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）派往烏克蘭的人數至少有1000人，瓦格納甚至把在利比亞用過的火炮、防空系統及雷達都轉移至烏克蘭。

紐時指出，至少數百名敘利亞武裝份子也可能前往烏克蘭，準備報答莫斯科政府在11年內戰中出手協助鎮壓叛軍，一支至少300名敘利亞士兵小隊已抵達俄羅斯進行常規訓練，但不清楚何時或是否會被派往烏克蘭。

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