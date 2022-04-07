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易受惡意入侵！蘋果未推出macOS Big Sur、Catalina嚴重漏洞更新

▲蘋果舊版作業系統用戶未獲得安全更新。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果舊版作業系統用戶未獲得安全更新。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

macOS Monterey 12.3.1 更新版本發布，蘋果修復兩個可能在被利用的關鍵漏洞，不過蘋果卻未對 macOS Big Sur 和 macOS Catalina 用戶發布新的更新，使這些用戶更容易受到攻擊。

根據外媒MacRumors報導，macOS Monterey 12.3.1 更新修復了兩個安全漏洞，包括允許應用程序以內核權限執行任意代碼的AppleAVD 問題和允許應用程序讀取內核記憶體的驅動程序問題。蘋果表示，有許多報導稱這些漏洞「可能已被利用」，也就是存在使用這些「特定」安全漏洞的攻擊。

Apple 經常為 macOS Catalina 和 macOS Big Sur 用戶提供安全更新以及 macOS Monterey 更新，以確保繼續運行舊操作系統的 Mac 用戶受到保護。不過這次蘋果卻未提供新的更新，並且沒有針對 macOS 11 Big Sur 或 macOS 10.15 Catalina 的安全修復程序。

macOS Big Sur 和 macOS Catalina 仍然具有顯著漏洞的版本，因此尚不清楚為什麼尚未發布安全修復程序。根據安全軟體公司Intego的說法，這是 Apple 首次沒有同時發布 Big Sur 和 Catalina 的更新以及為 macOS Monterey 提供的安全更新。

根據Intego進行的研究，Big Sur 仍然容易受到 CVE-2022-22675（AppleAVD 漏洞）的攻擊，而 CVE-2022-22674（英特爾顯卡驅動程式漏洞）可能同時影響 Big Sur 和 Catalina 。

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