被爆料喝花酒案！台南偵查隊小隊長記過2次　拔官改調制服

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網爆喝花酒 南市偵查隊小隊長遭記過二次改調非主管職

▲PTT爆卦爆料現任市警五分局蔡姓刑事小隊長，在任職四分局偵查小隊長時，帶隊在酒店飲酒作樂，市警局查證屬實，將重核予記過2次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT爆卦爆料現任市警五分局蔡姓刑事小隊長，在任職四分局偵查小隊長時，帶隊在酒店飲酒作樂，市警局查證屬實，將重核予記過2次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導。（圖／翻攝自PTT）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局偵查隊蔡姓小隊長，經批踢踢網路於4月6日晚間爆料指稱涉足不妥當場所，台南市警局依據網友提供館證相片進行調查，蔡員坦承不諱，表示確曾於2020年間前往相片中場所飲酒，本案經查證屬實，蔡員確實涉足不妥當場所，將於調查完畢後從重核予記過二次，改調為非主管及行政警察職務。

台南市警局指出，經派員前往查看，比對現場環境與包廂擺設，研判照片中場所為台南市北區武聖路1家舞廳，該處為市警局列管之風紀誘因場所，市警局將持續追查蔡員前往該處所消費之確切日期、時間點，並釐清是否尚有其他警察人員涉及不法情事，若有發現，絕不寬貸。

市警局長方仰寧指出，市警局面對員警風紀案件，秉持不護短、不庇縱之立場，不論涉及之層級，嚴查究辦，本案經查證屬實，蔡員確實涉足不妥當場所，將於調查完畢後，依「警察人員非因公不得涉足不妥當場所懲罰原則」規定及「警察人員獎懲標準」，從重核予記過2次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導，同時從嚴追究時任主管之考核監督不周責任。市警局強調，將痛定思痛，深切反省、檢討，將前往各單位實施分區風紀座談，機先防制！

據了解，4月6日晚PTT爆卦有網友PO文：「我就問：台南市警察局跟第四分局到底要多爛？安平偵查隊長酒醉烙賽在走廊不敢承認，上週蔡姓小隊長烙賽醜聞爆發後，整個台南警局高層至今感覺不出任何一絲檢討反省之意。反而使盡全力在內部調查上，上級還頻頻對內放話，誓言要徹查到底是誰走漏隊長烙賽的消息，並重懲抓耙子，實在讓人對警隊內部文化感到相當可笑。我就問：難道酒醉亂烙賽的是這些死基層阿？基層活該替你們扛阿？你們敢繼續查，我就敢繼續寫，寫到你們真的真心要檢討為止，台南第四分局這些領導職，心裏完全沒把蔡志成亂烙賽一案作為警惕，根本只是做做表面，給上面跟民眾看，整個分局每晚一樣舞照跳酒照喝」。

▲PTT爆卦爆料現任市警五分局蔡姓刑事小隊長，在任職四分局偵查小隊長時，帶隊在酒店飲酒作樂，市警局查證屬實，將重核予記過2次，改調為非主管及行政警察職務，並調整服務地區與提列教育輔導對象加強輔導。（圖／翻攝自PTT）

網友並在文中附上前第四分局偵查隊蔡小隊長帶隊在酒店飲酒作樂的開心照，以茲證明他所言非虛，網友：「我是不知道烙賽隊長這些人背後的靠山到底多大，酒醉亂烙賽在警局走廊只被人評重懲申誡兩支，調離原單位（四分局）後一樣繼續當隊長、繼續耀武揚威，也難怪下面這些人敢肆無忌憚地繼續上酒店、繼續玩女人，你們這些高官自己摸著良心啦，如果今天亂烙賽的是基層員警，影響警譽真的只會重懲申誡二支嗎？最可笑的是，這種酒醉失態在分局亂烙賽的偵查隊長，竟然還獲得方仰寧局長的大力拉拔。並提報為台南市政府111年度模範公務員」。

網友並指：「第四分局因為駐地在安平五期的關係，轄區內八大行業與酒店林立。所以整個分局的喝酒文化早就根生蒂固，破案要喝、同事調單位要喝、連找到民眾失蹤的毛小孩也要喝。反正什麼理由都可以成為四分局領導職們喝酒的理由，說喝到沒臭沒洨一點也不為過」。

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