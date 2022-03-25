油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女...還淫問：要不要在一起

▲高雄一名高中生遭惡狼性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓油漆工（36歲），16日凌晨5時許，騎機車在街上尋找下手目標，在某捷運站附近見到一名穿著高中制服的小莉（化名）正好要搭車去上學，趁四下無人，黃男竟當街把小莉壓在地上，用手指性侵，直到有人經過才停手逃逸，飽受驚嚇的小莉報警後，警方根據監視畫面逮捕黃男，訊後依強制性交罪嫌移送，檢方認為黃有再犯逃亡之虞，向法院聲押獲准。

檢、警調查，黃姓男子是16日清晨5時許，從住家騎機車外出尋找下手對象，到了某捷運站附近時，剛好見到身穿高中制服的小莉落單，走在人行道上，他見四下無人，竟當場上前擒抱住小莉，用手摀住她的嘴，壓倒在地，並用手指性侵，小莉想呼救也叫不聲。

1、2分鐘後，剛好有路人經過，黃男這才停手，還不要臉的問小莉「要不要跟我在一起？」，隨即騎上機車逃逸。

嚇得魂飛魄散的小莉立刻跑回家，向媽媽哭訴恐怖經歷，爸爸不甘女兒受辱，帶著小莉報案，警方獲報後相當重視，隨即調閱案發現場附近監視器畫面展開追緝，警方發現，黃男相當狡猾，為了掩飾犯行，不但用安全帽擋住車牌，還戴工業用棉手套犯案，避免留下指紋，犯案後逃離現場時，也馬上換裝，企圖逃避警方的追緝。

警方最後還是循線逮捕黃男，並搜出犯案時穿的衣服和手套，黃男偵訊時坦承不諱，但也表示很後悔，不知道當時為何會這麼做？警詢後依強制性交罪嫌移送，高雄地檢署檢察官複訊後，認為黃男隨機犯案，有再犯和逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。