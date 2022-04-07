全國128校停課！陳時中：規定太嚴格影響受教權「下週檢討標準」

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情多點爆發，教育部統計全台有14縣市、128所園校採取全校或部分班級停課，綠委憂心以現行停課標準全國很多學校會快速停課，衛福部長陳時中今（7）日表示，持續大規模停課會影響小朋友受教權，對於停課標準是否太嚴格將檢討，縮小匡列範圍，預計下週指揮中心會議定案。

▲立法院社會福利及衛生環境委員會，衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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根據教育部今天（7日）公布最新資料，受疫情影響，截至今早9時為止，全台共有14縣市、128所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小51校停課最多，其次為大專校院36校。

社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部等部會就「因應COVID-19疫情多點爆發，社區、學校、職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」進行專題報告，並備質詢。

教育部次長劉孟奇說明，目前高中以下學校，一班有一個確診就該班停課，如果兩班有學生確診，進入全校停課，地方衛生單位可依照疫情調整。民進黨立委賴惠原質疑，以此標準，全國很多學校會快速停課，校園標準是否需滾動檢討？

陳時中回應「需要檢討」他說，隨著omicron疫情發展，雖然傳播快，但輕症相對多，用原來標準積極停課，對社會穩定度不見得是好事情、用以前圍堵方式因應減害，需要性已經大幅降低，檢討將朝匡列範圍縮小，用快篩來做，確定區隔範圍，並允諾，儘速和教育部討論，這個下週指揮中心會議定案。